خبرني - حذّر تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، المدنيين من البقاء في ميناء الحديدة غربي البلاد، داعيا إلى إخلائه وفق مواقع حددها في خريطة نشرها، فيما هددت ميليشيا الحوثي باستهداف ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر إذا تعرض الميناء للقصف، في تصعيد جديد للتوتر بين الجانبين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة للحوثيين، أن ضربات استهدفت ميناء الحديدة، فيما أفاد منشور على منصة "إكس" بأن الجماعة أعلنت أن ميناء جدة والموانئ السعودية الأخرى على البحر الأحمر ستكون أهدافا لها في حال قصف الميناء اليمني.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة دعت المدنيين إلى إخلاء الميناء والتقيد بالمواقع المحددة في الخريطة التوضيحية المرفقة بالتحذير.

وأعلن المالكي اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية.

ويأتي هذا التصعيد عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف أحد أبراج مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في الرياض، وأسفر عن إصابة 11 مدنيا، بحسب الدفاع المدني السعودي. واتهم التحالف ميليشيا الحوثي بتنفيذ الهجوم، متوعدا بالرد على استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وفي سياق متصل، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على ميليشيا الحوثي وأربعة من كبار قادتها، على خلفية ما وصفته بمحاولات تقويض الاستقرار في الشرق الأوسط، وتجدد الهجمات على البنية التحتية المدنية في السعودية، فضلا عن الهجمات التي تعرقل الملاحة في مضيق باب المندب.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن هجمات الحوثيين التي تستهدف شركاء بلاده والمدنيين "غير مقبولة"، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنها.