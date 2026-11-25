خبرني - أبرم زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي المعارض غادي آيزينكوت، الثلاثاء، اتفاقا ائتلافيا مع حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان، في أول تحالف من نوعه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي وأسفرت عن فقدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية.

وقال حزب "يشار" إن آيزينكوت التقى ليبرمان في وقت سابق الثلاثاء، واتفق الطرفان على التحالف في إطار المساعي الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة.

وأدى أعضاء الكنيست اليمين الدستورية في 10 تشرين الثاني، من دون التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة، عقب انتخابات 27 تشرين الأول التي أضعفت موقع نتنياهو وأفقدت معسكره الأغلبية اللازمة للحكم.

ويشغل تحالف نتنياهو، الذي يضم حزب "ليكود" اليميني وأحزابا دينية متشددة وأخرى من اليمين المتطرف، 53 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، فيما يملك حزب "يشار" وحلفاؤه 48 مقعدا.

ويمنح الاتفاق بين آيزينكوت وليبرمان، الذي فاز حزبه بسبعة مقاعد مقابل 21 مقعدا لحزب "يشار"، دفعة أولى لمعسكر التغيير، لكنه لا يوفر له أغلبية برلمانية. وقد تشكل الأحزاب التي تمثل الأقلية العربية، والتي تملك 19 مقعدا، رافدا محتملا لهذا المعسكر، في ظل معارضتها لنتنياهو.

ويثير انضمام ليبرمان إلى هذا التحالف مفاجأة، بعدما عارض سابقا تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، كما رفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو، مؤكدا أن هدفه الأساسي هو إبعاده عن السلطة.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قد كلف آيزينكوت تشكيل الحكومة، ومنحه مهلة تنتهي في السادس من كانون الأول، قابلة للتمديد أسبوعين. وفي حال إخفاقه، يمكن أن يمنح نتنياهو فرصة أخرى لتشكيل الحكومة، وإلا فستجرى انتخابات جديدة العام المقبل.

وتتواصل في الوقت نفسه محادثات بين آيزينكوت وبعض حلفائه في معسكر التغيير وحزب "ليكود" بشأن احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي المقابل، أعلن حزب "الديمقراطيين" اليساري، الذي يشغل ثمانية مقاعد، تعليق مفاوضاته مع آيزينكوت، احتجاجا على تقدّم المحادثات بين حزبه و"ليكود" بشأن حكومة وحدة محتملة، وعلى تعثر المفاوضات لتشكيل حكومة تغيير.

وكان زعيم الحزب يائير جولان قد أعلن تفضيله تشكيل حكومة تستبعد نتنياهو، بمشاركة الأحزاب العربية.