خبرني - تراجعت كمية الطاقة الكهربائية المصدرة من الشبكة الوطنية بنسبة

1.5 % خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 318 جيجاواط/ساعة، مقارنة مع 322.7 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الغد.

وتوزعت الطاقة الكهربائية المصدرة على الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطى، التي بلغت 118.6 جيجاواط/ساعة، مقابل 121.6 جيجاواط/ساعة خلال فترة المقارنة، بتراجع نسبته 2.5 %. يُذكر أن تزويد خط الكهرباء الأردني، الذي كان يزود قضاء الرطبة العراقي بقدرة 40 ميغاواط، توقف في منتصف أيلول (سبتمبر) 2026، وتم تحويل التغذية إلى الشبكة العراقية، إلى حين الاتفاق على استئناف التزويد، فيما بدأ توريد الكهرباء للشبكة العراقية لأول مرة في شهر شباط (فبراير) من العام 2024 بموجب الاتفاق بين البلدين، إذ بدأ الجانب الأردني في أواخر شهر شباط (فبراير) من ذلك العام بتزويد الشبكة بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الوطنية ضمن المرحلة الأولى للربط بين البلدين.

في المقابل، ارتفعت الكميات المسجلة في مركز طريبيل بنسبة 25.4 %، لتبلغ 8.2 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 6.5 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.