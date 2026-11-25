خبرني - أكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، أن نسب إشغال المركبات السياحية تتراوح بين 40 و50 % حالياً، مقارنة بنحو 60 % في الفترة نفسها من الأعوام السابقة، ولا سيما قبل الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة.

وبيّن عكوبة أن القطاع ما زال ينتظر اتخاذ قرار بشأن تمديد العمر التشغيلي للسيارات السياحية إلى ثماني سنوات.

وأشار عكوبة إلى أن القطاع بدأ يشهد اهتماماً متزايداً من الجهات المعنية، ويشهد خطوات إيجابية نحو التطوير، في ظل مجموعة من الإجراءات والتوجهات التي من شأنها الإسهام في تنظيمه وتطويره ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين فيه.

من جهته، قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأردنية، المهندس رياض الخرابشة، "إن قطاع تأجير السيارات السياحية شهد أزمات ومعاناة منذ جائحة كورونا، مروراً بالعدوان على غزة، إضافة إلى الظروف الإقليمية التي تشهدها المنطقة".

وأكد الخرابشة أن قطاع تأجير السيارات السياحية واجه تحدياً كبيراً في ظل تلك الظروف، التي انعكست مباشرة على القطاع، مشيراً إلى أن الهيئة تراقب الحالة العامة للقطاع. وأضاف: "الهيئة ستدرس ما يناسب السوق، وتبحث عن الحلول المناسبة لمختلف القطاعات، لتقديم أفضل الخدمات لها".

إلى ذلك، بيّن عكوبة أن نسب إشغال مكاتب تأجير السيارات السياحية تُعد مقبولة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن القطاع يضم ما بين 12 و13 ألف سيارة، إذ تشكل المركبات الهجينة (الهايبرد) نحو 25 % من الإجمالي، فيما تبلغ نسبة السيارات الكهربائية قرابة 4 %. وأضاف أن من أبرز التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع توجه الجهات المعنية نحو زيادة العمر التشغيلي للسيارات السياحية المستأجرة ليصل إلى ثماني سنوات، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل دعماً مهماً للمكاتب، وتسهم في تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية المترتبة عليها، وتمنحها مرونة أكبر في إدارة أساطيلها وتجديدها، بما يساعدها على تقديم أفضل الخدمات للزبائن.

وأشار عكوبة إلى أن القطاع يضم نحو 210 مكاتب متخصصة في تأجير السيارات السياحية، منتشرة في مختلف محافظات المملكة، لافتاً إلى أن عدد العاملين في القطاع يصل إلى نحو 2.2 ألف موظف.