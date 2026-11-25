خبرني - قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة أعلنت عن تسهيلات جديدة لإصدار تصاريح العمل للعمالة السورية التي لم يسبق لها الحصول على تصريح عمل في المملكة، إلى جانب إعفاء جميع العمال غير الأردنيين الراغبين بمغادرة الأردن بشكل نهائي قبل الأول من كانون الأول 2026 من أي رسوم أو غرامات مترتبة عليهم لدى وزارتي العمل والداخلية.

وأضاف بأن التسهيلات تتيح للعمال السوريين الذين لم يسبق لهم الحصول على تصريح عمل، ودخلوا المملكة قبل الأول من تشرين الأول 2026، إصدار تصريح عمل للمرة الأولى مقابل دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار، عن كامل الفترة السابقة، إضافة إلى رسوم إصدار تصريح العمل الجديد، بحسب الرأي.

وبين ان الوزارة اشترطت للاستفادة من هذه التسهيلات الحصول على البطاقة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية، واستكمال إجراءات إصدار تصريح العمل وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى وزارة العمل.

وأكد الزيود أن الإعفاء يشمل جميع العمال غير الأردنيين الراغبين بمغادرة المملكة بشكل نهائي قبل تاريخ الأول من كانون الأول 2026، من دفع أي رسوم أو غرامات مترتبة عليهم لدى وزارتي العمل والداخلية.

ويمكن للعمال السوريين وأصحاب العمل المعنيين الاستفادة من هذه التسهيلات واستكمال إجراءات إصدار تصاريح العمل خلال فترة توفيق الأوضاع الممتدة حتى الأول من كانون الأول 2026.

ودعا الزيود العمال السوريين الراغبين بإصدار تصاريح عمل المرة الأولى إلى مراجعة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.

يذكر أنه يمكن الرجوع إلى الأدلة الإرشادية المنشورة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل وبوابة الخدمات الإلكترونية وتصاريح العمل للاطلاع على أنواع تصاريح العمل المناسبة والشروط والوثائق والإجراءات المطلوبة.