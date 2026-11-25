خبرني - يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة تشريعية لبحث عدد من مشاريع القوانين المعدلة التي أحالتها الحكومة إلى المجلس مؤخرا، مع منحها صفة الاستعجال.

ويتصدر جدول أعمال الجلسة مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لسنة 2026، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات على الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأشخاص ودور العبادة والمؤسسات التعليمية والصحية، أو ترتكب بدوافع مختلفة.

ويتضمن المشروع منح محكمة أمن الدولة صلاحية فرض تدابير رقابية على المحكوم عليهم إلى جانب العقوبات الأصلية، للمدة التي تحددها المحكمة، إضافة إلى إلزامها بمصادرة الأموال المرتبطة بالأعمال الإرهابية التي سبق إلقاء الحجز التحفظي عليها.

كما يهدف المشروع إلى منع دمج العقوبات في حال تعدد الجرائم الإرهابية، وتعزيز الردع العام والخاص، فضلا عن منع سريان أحكام التقادم على دعاوى الحق العام والعقوبات المقررة في الجرائم الإرهابية.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا مشاريع قوانين معدلة لقوانين مراكز الإصلاح والتأهيل، والأحداث لسنة 2026، وأمانة عمان الكبرى لسنة 2026، على أن يحيل المجلس هذه التشريعات إلى لجانه المختصة لدراستها بصفة الاستعجال.

ويستكمل مجلس النواب، خلال الجلسة، انتخاب لجانه الدائمة المتبقية، والبالغ عددها 15 لجنة.