خبرني - قرر قضاة التحقيق في باريس إحالة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني وآخرين إلى المحاكمة العام المقبل في قضية جديدة مرتبطة بملف الاشتباه في تلقي حملته الرئاسية عام 2007 تمويلا من ليبيا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه محكمة الاستئناف في باريس لإصدار حكمها الاثنين المقبل بحق 10 متهمين، من بينهم ساركوزي، في الملف الليبي ذاته.

ومن المقرر أن تجري محاكمة ساركوزي وزوجته في الفترة ما بين الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، والثاني من ديسمبر/كانون الأول 2027، بتهم "تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب عملية احتيال منظمة" و"إخفاء جريمة التأثير على شهود"، بحسب بيان لمكتب ‌‌الادعاء المالي الفرنسي، الثلاثاء.

وإذا أُدينا، فسيواجه الزوجان عقوبة قصوى تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 150 ألف يورو (نحو 165 ألف دولار).

حقائب الـ"خمسة ملايين يورو "

وكان زياد تقي الدين، وهو رجل أعمال فرنسي لبناني توفي في سبتمبر/أيلول 2025، قد وجه في عام 2011 اتهامات أشار فيها إلى تلقي حملة ساركوزي عام 2007 تمويلا من ليبيا.

وفي عام 2016، صرح لموقع "ميديا بارت" الاستقصائي بأنه نقل بين نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ومطلع عام 2007، "5 ملايين يورو" داخل حقائب عبر 3 رحلات بين طرابلس وباريس، حيث سُلّم المبلغ على دفعتين إلى كل من كلود غيان (مدير مكتب ساركوزي حين كان وزيرا للداخلية) وكذلك للرئيس الفرنسي الأسبق نفسه.

بيد أن المعنيين في تلك الشهادة نفوا هذه الاتهامات نفيا قاطعا.

ووُجهت إلى زياد تقي الدين لاحقا تهم في إطار هذا التحقيق الحساس. لكنه، وفي مقابلة أُجريت في نوفمبر 2020، تراجع عن اتهاماته مصرحا بأن ساركوزي "لم يتلقَّ سنتا واحدا" من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قبل أن يعود بعد شهرين ويوجه الاتهام مجددا إلى الرئيس الأسبق.

أول رئيس فرنسي سابق يُسجن

وفي قرار الإحالة للمحاكمة، يرى القضاة أن نيكولا ساركوزي، وزوجته أيضا، شاركا في اتفاق يهدف إلى ارتكاب عملية احتيال ضمن عصابة منظمة، وذلك عبر ترتيب مقابلة مع زياد تقي الدين بهدف "تضليل القضاة المكلفين بالبت" في قضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية.

ورغم تأكيده براءته طوال 15 عاما، حُكم على نيكولا ساركوزي في سبتمبر/أيلول 2025 بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب "اتفاق فساد" مع ليبيا. وبرأته المحكمة من تهم تلقي الرشوة وإخفاء اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية.

وبذلك أصبح ساركوزي أول رئيس أسبق للجمهورية (2007-2012) يُسجن، حيث أمضى 20 يوما خلف القضبان ثم أُفرج عنه مع إخضاعه للرقابة القضائية وحظر مغادرة فرنسا.

وفي مرحلة الاستئناف، طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن 7 سنوات بحقه، حيث من المنتظر صدور الحكم في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واستضاف ساركوزي بعد ⁠⁠5 أشهر من انتخابه القذافي خلال زيارة لباريس، نصب خلالها خيمة بالقرب من قصر الإليزيه. وأصبح ساركوزي بعد ذلك أحد أشد المدافعين عن الحملة التي ‌‌قادها حلف شمال الأطلسي على القذافي، والتي أدت إلى الإطاحة به ومقتله على يد معارضين في 2011.