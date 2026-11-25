خبرني - نجا مانشستر سيتي، من هزيمة كانت قريبه على أرضه وبين جماهيره، على يد نابولي، حيث خطف تعادلا قاتلا بنتيجة 2/2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

منح راسموس هويلوند، فريق نابولي التقدم في الدقيقة 55، حيث تقدم جيلمور للأمام ومرر الكرة إلى هويلوند، الذي خلق مساحة كافية بعيدًا عن جويهي، ليسدد الكرة بقوة لتتجاوز دوناروما إلى الزاوية البعيدة.

وعاد مانشستر سيتي إلى التعادل بفضل هدف مميز سجله المغربي أيوب بوعدي، وهو هدفه الأول مع الفريق الإنجليزي.

وجاء الهدف في الدقيقة 67 بعد ركلة ركنية قصيرة أخرى متقنة، ومرر دوكو الكرة للخلف إلى بوعدي غير المراقب داخل منطقة الجزاء، الذي أطلق تسديدة رائعة من اللمسة الأولى سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 76 سجل نوا لانج، الهدف الثاني لنابولي، حيث مرر بوليتانو الكرة إلى سبيناتزولا على الجانب الأيمن، وقام سبيناتزولا بتمريرة عرضية مميزة حولها لانج غير المراقب إلى الشباك بتسديدة مذهلة تجاوزت دوناروما.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بفوز نابولي، سجل ريان شرقي هدف التعادل لمانشستر سيتي، في الدقيقة 86.