خبرني - جددت جماهير نادي غلطة سراي التركي تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ورفعت لافتات داعمة لقطاع غزة ومنددة بالإبادة الجماعية، خلال مواجهة فريقها أمام ضيفه أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، على ملعب "رامس بارك" في إسطنبول، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت الخطوة رغم تقارير صحفية تركية تحدثت عن تحذير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) النادي من تكرار رفع اللافتات الداعمة لفلسطين، واحتمال تعرضه لعقوبات تأديبية، على خلفية شكوى قال رئيس غلطة سراي إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدمت بها إلى الاتحاد القاري.

ووفقا لوكالة "دمير أورن" التركية للأنباء، رفعت جماهير غلطة سراي 3 لافتات حملت العبارات التالية:

"لا تنسوا غزة أبدا، ولا تصمتوا أمام الإبادة الجماعية".

"لتتحد الإنسانية ولتسقط الصهيونية".

"أنتِ كرامة الإنسانية وشرفها وفخرها يا غزة".

وكانت شبكة "إتش تي سبور" التركية قد كشفت أن اللافتات الداعمة لفلسطين تصدرت النقاشات بشأن هذه القضية خلال الاجتماع الأمني الذي عقده مسؤولو "يويفا" مع نظرائهم الأتراك قبل مواجهة أستون فيلا.

وبحسب الشبكة، وجّه الاتحاد الأوروبي تحذيرا غير مباشر إلى غلطة سراي من احتمال تعرضه لعقوبات إذا تكرر رفع هذه اللافتات في مدرجات ملعبه.

رئيس غلطة سراي يرد على شكوى إسرائيل

وكان رئيس نادي غلطة سراي، دورسون أوزبك، قد كشف في بيان مكتوب، اليوم الثلاثاء، عن علم إدارة النادي بتقدم حكومة نتنياهو بشكوى لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب اللافتات التي رفعتها جماهير الفريق تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأكد أوزبك أن الشعب التركي سيواصل الوقوف إلى جانب المظلومين، كما فعل على مر التاريخ، ولن يلتزم الصمت إزاء معاناة الفلسطينيين.

ودافع رئيس النادي عن موقف جماهيره، واصفا تضامنها مع الشعب الفلسطيني بأنه موقف إنساني وضميري لا تحركه دوافع سياسية.

وشدد أوزبك على أن إبعاد كرة القدم عن السياسة يقتضي حمايتها من الضغوط السياسية عوضا عن معاقبة الجماهير على مواقفها الإنسانية، داعيا "يويفا" إلى عدم الالتفات إلى الشكوى التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

وسبق لجماهير غلطة سراي أن نظمت عروضا جماهيرية ورفعت لافتات داعمة لفلسطين ومنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خلال مباريات محلية وأوروبية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي طالبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمعاقبة النادي التركي.

وعلى الصعيد الرياضي، حسم غلطة سراي المواجهة لصالحه بهدف دون رد، سجله دينيز غول في الدقيقة 77، ليحقق الفريق التركي انتصاره الثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا، ويرفع رصيده إلى 9 نقاط، متساويا مع أستون فيلا الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي في المسابقة القارية.