خبرني - قلب ريال مدريد تأخره بهدف أمام ضيفه آيندهوفن إلى فوز عريض بنتيجة 5-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ الفريق الهولندي المباراة بصورة قوية، ونجح في التقدم عبر بيريزيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 31، بعد العودة إلى تقنية الفيديو التي أكدت وجود مخالفة من تشواميني.

وفي الشوط الثاني، انتفض ريال مدريد وقلب النتيجة، إذ أدرك فالفيردي التعادل في الدقيقة 49، قبل أن يضيف بيلنغهام الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وسجل مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 64، ثم عاد ليحرز الهدف الرابع في الدقيقة 84، فيما اختتم فينيسيوس خماسية الفريق الملكي في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة من خمس مباريات، معززا موقعه في صدارة دوري أبطال أوروبا.