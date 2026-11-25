خبرني - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل عند التسوية الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة، وسط تقارير عن هجمات جديدة استهدفت سفنا في مضيق هرمز ومحيطه، ما أثار مخاوف بشأن أمن الإمدادات عبر الممر المائي الحيوي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار، أو 2.27%، لتبلغ عند التسوية 91.40 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.88 دولار، أو 2.35%، إلى 82.05 دولار.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه استهدف سفينة حاويات كانت تبحر في مسار "غير مصرح به" قرب مضيق هرمز.

من جهتها، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن مقذوفات مجهولة استهدفت ثلاث سفن أثناء إبحارها شرقا عبر المضيق الاثنين، مشيرة إلى أن السفن واصلت رحلاتها ولم تسجل إصابات بين أفراد أطقمها.

وقال محللون في شركة "غيلبر آند أسوشيتس" في مذكرة إن توقعات فائض المعروض لا تزال تحد من تعافي الأسعار، ما يجعل النفط عرضة للتأثر بمدى قدرة الهجمات المقبلة على تعطيل الإمدادات فعليا.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تحقق في احتمال ضلوع إيران في هجمات إلكترونية استهدفت ما يصل إلى 50 ناقلة طاقة.

وعلى صعيد الإمدادات، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لرويترز الاثنين إن خط أنابيب حقل الشرارة أعيد فتحه، بعدما أغلقت "مجموعة خارجة عن القانون" أحد صماماته، مضيفا أن النفط بدأ يتدفق إلى صهاريج التخزين في مرافق أكاكوس بالزاوية.

وأظهرت بيانات ومعلومات من مصادر أن الصين والهند تتجهان إلى تسجيل واردات قياسية من النفط الروسي خلال العام الحالي، في وقت تسعيان فيه إلى تعويض نقص الإمدادات الناجم عن الحرب الأميركية على إيران.

وساهم إعفاء أميركي مؤقت من العقوبات المفروضة على النفط الروسي في زيادة عدد السفن والموردين المتاحين للبلدين، ما أتاح لهما تعزيز مشترياتهما بهدف دعم الإمدادات في الأسواق وسط أزمة الشرق الأوسط.

في المقابل، أشار دويتشه بنك في مذكرة بحثية إلى ارتفاع المخزونات العالمية المرصودة خلال تشرين الأول، بما يعكس فائضا في المعروض يقدر بنحو 1.7 مليون برميل يوميا. وقال البنك إن مؤشرات متزايدة تدل على عودة السوق العالمية إلى التوازن والتحول نحو فائض في المعروض، محذرا من أن التطورات الطارئة قد تؤخر ذلك.

كما أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة ارتفعت على الأرجح خلال الأسبوع الماضي.

وفي العراق، أصدر رئيس الوزراء علي الزيدي توجيهات إلى وزارة النفط الاتحادية بتولي إدارة الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة إقليم كردستان، في خطوة من شأنها زيادة التوتر القائم منذ فترة طويلة بين بغداد والإقليم شبه المستقل.