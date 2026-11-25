مع انطلاق حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لعام 2026، تتجدد الحاجة إلى النظر في واقع العنف ضد المرأة الأردنية، ليس من زاوية الاعتراف بوجود المشكلة فحسب، بل من زاوية ما يحدث بعد وقوع العنف، ومدى قدرة منظومة الحماية والاستجابة على إحداث تغيير حقيقي في حياة النساء، وضمان عدم بقائهن في دائرة متكررة من الخوف وعدم الاستقرار.

فالعنف ضد المرأة لا يبدأ دائماً بالاعتداء الجسدي، ولا ينتهي عنده، بل قد يتخذ أشكالاً نفسية ولفظية واقتصادية واجتماعية ورقمية، تتداخل فيما بينها وتترك آثاراً عميقة على حياة النساء. فحرمان المرأة من مواردها المالية، أو التحكم في قراراتها، أو منعها من العمل والتعليم، أو تهديدها، كلها صور من العنف قد لا تحظى بالاعتراف المجتمعي الكافي، رغم ما تتركه من آثار مباشرة على استقلال المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار والمشاركة في الحياة العامة. كما أن العنف الرقمي، وما يصاحبه من تهديد وابتزاز وانتهاك للخصوصية، يضيف تحديات جديدة تتطلب استجابات قانونية واجتماعية تتناسب مع طبيعة هذه الممارسات.

وتزداد خطورة هذه الممارسات حين تتقاطع مع ظروف الفقر والبطالة والاعتماد الاقتصادي، أو مع ضعف الوصول إلى الخدمات القانونية والاجتماعية، أو الأعباء التي تتحملها النساء في المناطق الريفية والمجتمعات الأقل حظاً. فالمرأة التي لا تتوفر أمامها فرص العمل أو مصادر الدخل أو خدمات الدعم، قد تجد نفسها أمام خيارات محدودة تجعل الخروج من دائرة العنف أكثر صعوبة، وتضعها أمام مخاوف تتعلق بمستقبلها ومستقبل أطفالها، وقدرتها على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ومن هنا، فإن معالجة العنف لا يمكن أن تنفصل عن تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة، وتوسيع فرص مشاركتها في سوق العمل، وضمان وصولها إلى الخدمات التي تساعدها على اتخاذ قراراتها بحرية وأمان.

ولا تقتصر مسؤولية مواجهة العنف على التدخل عند وقوعه، بل تتطلب تجاوز النظرة التقليدية التي تحصر التعامل معه في سلوك فردي أو شأن أسري خاص، ليصبح مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة. فالأسرة التي تتعامل مع العنف باعتباره أمراً خاصاً لا يجوز الحديث عنه، والمجتمع الذي يحمل المرأة مسؤولية ما تتعرض له، والبيئات التي تبرر العنف، كلها عوامل قد تسهم في استمراره، حتى وإن لم تكن طرفاً مباشراً فيه.

ويزداد الأمر تعقيداً عندما لا تمتلك المرأة الوعي الكافي بحقوقها، أو تخشى الوصمة الاجتماعية، أو تتردد في طلب المساعدة نتيجة عدم معرفتها بالإجراءات والخدمات المتاحة، أو خشيتها من عدم الحصول على استجابة توفر لها الحماية اللازمة.

وفي هذا السياق، لا ينتهي العنف ضد المرأة بمجرد تدخل أولي أو تقديم شكوى، بل تبدأ مرحلة أكثر أهمية تتعلق بسلامة المرأة، وقدرتها على الاستمرار في طلب الحماية، وإمكانية توفير ظروف معيشية واجتماعية تتيح لها تجاوز العنف دون أن تواجه أعباء جديدة.

وهنا يبرز السؤال الجوهري: ماذا يحدث بعد أن تقرر المرأة كسر الصمت؟ ماذا يحدث عندما تتقدم بشكوى؟ هل تحصل على المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية التي تحتاج إليها؟ وهل تضمن الإجراءات المتخذة عدم تعرضها لمزيد من العنف؟ وهل تتوفر لها الظروف التي تمكنها من إعادة بناء حياتها باستقلالية بعيداً عن الخوف؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تستدعي تعزيز منظومة الحماية والاستجابة بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والقضائية والأمنية والاجتماعية والصحية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تطوير إجراءات تراعي احتياجات النساء الناجيات من العنف، وتمنع إعادة إيذائهن أثناء طلب المساعدة أو متابعة الإجراءات القانونية.

كما تتطلب هذه المنظومة ضمان استمرارية المتابعة بعد التدخل الأولي، وعدم الاكتفاء بمعالجة الحالة عند الإبلاغ عنها، بل التحقق من استقرار المرأة وسلامتها، ومدى حصولها على الخدمات التي تحتاج إليها، وقدرتها على مواصلة حياتها دون التعرض للعنف مجدداً.

ولا يمكن إغفال أهمية الدعم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة، فالحماية لا تكتمل إذا بقيت المرأة عاجزة عن تأمين الدخل أو احتياجات أطفالها، أو إذا وجدت نفسها مضطرة للعودة إلى البيئة التي تعرضت فيها للعنف بسبب غياب البدائل. وهذا يطرح ضرورة الربط الفعلي بين خدمات الحماية وبرامج التمكين الاقتصادي والتشغيل والمساندة الاجتماعية، وتوسيع نطاق الخدمات لتصل إلى النساء في المناطق الريفية والمناطق الأقل حظاً، بما يضمن ألا تتحول الظروف الاقتصادية أو الجغرافية إلى عوائق تحول دون حصولهن على الحماية.

كما أن التعامل مع العنف يتطلب مراعاة الآثار التي يتركها على الأطفال الذين يعيشون في بيئات أسرية يسودها العنف، وما قد يترتب على ذلك من تبعات نفسية واجتماعية تؤثر في نموهم واستقرارهم. فالتدخل الفاعل ينبغي أن يشمل توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمرأة وأطفالها، وضمان وجود بيئة آمنة تساعدهم على تجاوز آثار العنف واستعادة الاستقرار، بدلاً من الاقتصار على معالجة الواقعة دون النظر إلى امتداداتها الأسرية والاجتماعية.

ومن هنا، فإن العدالة لا تكتمل بمجرد تسجيل الشكوى أو اتخاذ إجراء أولي، بل تتحقق عندما تشعر المرأة بالأمان، وتحصل على حقوقها، وتتم مساءلة مرتكب العنف وفق القانون، وتتخذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الأذى بحقها. فالعدالة ليست إنصافاً بعد وقوع الضرر فحسب، بل هي أيضاً ضمانات وقائية تمنع تكراره، وتؤسس لثقافة مجتمعية ترفض العنف وتحمل مرتكبيه مسؤولية أفعالهم، دون تحميل المرأة تبعات العنف الذي تعرضت له أو جعلها موضع مساءلة اجتماعية بسببه.

إن هذه التحديات لا تعني تجاهل الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة العنف ضد المرأة، بل تؤكد أهمية تطويرها وتقييم أثرها، والانتقال من قياس الاستجابة بعدد الإجراءات والخدمات المقدمة إلى قياس مدى انعكاسها على حياة النساء، وقدرتهن على العيش بأمان واستقلالية وكرامة.

كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، ورصد الفجوات التي تحول دون وصول النساء إلى الحماية والعدالة، والعمل على معالجتها بصورة مستمرة.

وتشكل حملة الـ16 يوماً فرصة لإعادة توجيه الجهود نحو احتياجات النساء الفعلية، وتعزيز الوعي بأن مواجهة العنف ليست مسؤولية المرأة وحدها، ولا تنتهي عند تشجيعها على التبليغ، بل تبدأ أيضاً من توفير بيئة آمنة تستمع إليها وتحميها، وتضمن عدم تركها وحدها في مواجهة تبعات العنف.

فالحماية الحقيقية لا تعني فقط إنقاذ المرأة من دائرة العنف، بل ضمان ألا تجد نفسها مضطرة للعودة إليها، وأن تمتلك القدرة والفرصة لبناء حياة آمنة ومستقلة وكريمة. فالحماية وحدها لا تكفي ما لم تتحول إلى أمان مستدام وعدالة حقيقية.

