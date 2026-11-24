خبرني - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، في العاصمة دبلن، اليوم الثلاثاء.

وأعرب سمو ولي العهد عن اعتزازه بالعلاقات المتينة بين البلدين، المبنية على التوافق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات التكنولوجية، خاصة من خلال منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني الإيرلندي، الذي سيعقد يوم غد الأربعاء في دبلن بمشاركة ممثلين عن شركات تكنولوجية أردنية وقادة ومؤسسي شركات إيرلندية رائدة في مجالات تكنولوجية متعددة.

وتحدث سمو ولي العهد عن جهود تطوير السياسات لجذب الاستثمارات إلى الأردن، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات مع إيرلندا في هذا المجال.

وتطرق سموه إلى ما تقدمه المملكة من مزايا للسياح، بما في ذلك المهتمين بالسياحة الدينية، مشيرا إلى الاستعدادات الجارية للاحتفال بإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، في موقع عمّاد السيد المسيح عليه السلام (المغطس) في الأردن.

وبحث اللقاء أبرز التطورات في المنطقة، وسبل دعم جهود خفض التصعيد واستعادة الأمن الإقليمي، بما يضمن سيادة الدول العربية واستقرار شعوبها.

وأشاد سمو ولي العهد بمواقف إيرلندا تجاه القضية الفلسطينية، مثمنا جهودها في العمل نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وحذر سموه من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تستهدف ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان وتهدد الاستقرار في المنطقة، مجددا التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على ضرورة تكثيف الجهود لإدخال المساعدات إلى جميع المناطق في غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وحضر اللقاء السفير الأردني غير المقيم لدى إيرلندا منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.