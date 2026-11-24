خبرني - قد تكون الطريقة التي تلتقط بها الأذن الأصوات أكثر تعقيداً مما تصوره العلماء لعقود. إذ كشفت دراسة جديدة أن الأصوات منخفضة التردد يمكن أن تُحدث اهتزازات متزامنة تقريباً في مناطق متباعدة من الأذن الداخلية، وهو ما يتحدى بعض جوانب النموذج التقليدي لتفسير السمع.

ورغم أن النتائج رُصدت لدى الخنازير الغينية، فإنها قد تساعد في تطوير فهم العلماء لآليات السمع، وربما تحسين تقنيات زراعة القوقعة مستقبلاً، بحسب تقرير نشره موقع "SciTech Daily".



نظرية تفسر السمع منذ عقود

تُعرف البنية الحلزونية داخل الأذن الداخلية باسم "القوقعة"، وكان العلماء يعتقدون أن مناطق مختلفة من غشائها تستجيب لترددات صوتية محددة، مثلما تنتج مفاتيح البيانو نغمات مختلفة.

وبموجب هذا النموذج، المعروف باسم "الشفرة المكانية"، تستجيب منطقة معينة للترددات العالية، بينما تنشط منطقة أخرى استجابة للترددات المنخفضة. ويعود الأساس العلمي لهذا التفسير إلى أبحاث جورج فون بيكيسي، الحائز جائزة نوبل في الطب عام 1961، والتي أسهمت في توضيح كيفية استجابة القوقعة للترددات المختلفة.

لكن الدراسة الجديدة، المنشورة في دورية " Science Advances"، تشير إلى أن تحديد موقع الاهتزاز وحده قد لا يفسر بالكامل طريقة تعامل الأذن مع الأصوات منخفضة التردد.

تقنية تكشف اهتزازات دقيقة

استخدم فريق من جامعة أوريغون للصحة والعلوم تقنية التصوير المقطعي البصري المترابط (OCT)، وهي تقنية تُستخدم على نطاق واسع في فحوص العيون، لرصد اهتزازات دقيقة داخل قوقعة الأذن.

وبالاستعانة بمعالجة متقدمة للإشارات للحد من الضجيج، تمكن الباحثون من قياس حركة أجزاء مختلفة من القوقعة لدى الخنازير الغينية.

وأظهرت النتائج أن الأصوات منخفضة التردد يمكن أن تنتج اهتزازات متشابهة في مناطق متباعدة، تتحرك أحياناً بصورة شبه متزامنة. ولا تعني هذه الملاحظة أن خريطة الترددات التقليدية غير صحيحة، بل تشير إلى وجود آليات إضافية قد تسهم في معالجة الأصوات.

ماذا يعني ذلك لزراعة القوقعة؟

تكتسب النتائج أهمية محتملة في تطوير أجهزة زراعة القوقعة، التي تعتمد على أقطاب كهربائية تحفز مناطق مختلفة من الأذن الداخلية لنقل المعلومات الصوتية إلى العصب السمعي.

ويرى الباحثون أن محاكاة أنماط الاهتزاز الطبيعية بصورة أكثر دقة قد تساعد على تحسين هذه الأجهزة، خصوصاً في التعامل مع الأصوات المعقدة والكلام وسط الضوضاء.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة،جورج بوروود، إن النموذج التقليدي يركز على موقع التحفيز وشدته، بينما تشير النتائج إلى أن نمط التحفيز الأمثل قد يكون أكثر تعقيداً.

أسئلة جديدة حول طريقة معالجة الأصوات

تفتح النتائج الباب أمام تساؤلات بشأن كيفية تمييز الدماغ بين الترددات المختلفة، إذا كانت الاهتزازات قد تظهر في أكثر من منطقة داخل القوقعة.

ويعتقد الباحثون أن الجهاز السمعي قد يعتمد على معلومات تتجاوز الموقع المكاني للاهتزاز، لكن تحديد هذه الآليات يتطلب مزيداً من الدراسات.

ليست علاجاً جديداً

لا تزال النتائج في مرحلة البحث الأساسي، وقد رُصدت لدى حيوانات تجارب، لذلك لا يمكن اعتبارها دليلاً على تحسن السمع لدى البشر أو على تطوير تقنية جاهزة للاستخدام الطبي.