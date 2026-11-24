خبرني - كشفت دراسة علمية استمرت 15 عاماً، أجراها باحثون في الصين وجامعة جنوب جورجيا، أن النوم لمدة تسع ساعات أو أكثر يومياً قد يشكّل مؤشراً تحذيرياً مبكراً لدى البالغين المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ يرتبط بارتفاع خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بمن ينامون من سبع إلى ثماني ساعات يومياً.

واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات أكثر من 3200 شخص بالغ، وأظهرت النتائج وجود ارتباط بين فترات النوم الطويلة وزيادة خطر الوفاة بمختلف أسبابها لدى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

في حين، تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة عند مقارنتها بدراسات سابقة ربطت الإفراط في النوم بزيادة خطر الوفاة بنسبة 30% لدى عامة السكان، إذ تشير النسبة التي وصلت إلى 50% في الدراسة الجديدة إلى أن طول مدة النوم قد يكون مؤشراً أكثر أهمية لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية.

لكن الباحثين يوضحون أن النوم لفترات طويلة لا يعني بالضرورة أنه السبب المباشر في تدهور الحالة الصحية، بل قد يكون انعكاساً لمشكلات صحية كامنة أو عوامل خطر لا تكشفها الفحوصات التقليدية.



مشكلات صحية قد تفسر الإفراط في النوم

ويربط الباحثون النوم لفترات طويلة بعدد من العوامل الصحية التي قد تسهم في زيادة مخاطر الوفاة لدى مرضى القلب، من بينها: الاكتئاب والالتهابات المزمنة، واضطرابات التنفس أثناء النوم والوهن الجسدي، والإصابة بحالتين صحيتين مزمنتين أو أكثر، والإجهاد البدني المرتبط بالالتزام بأنظمة علاجية وتناول الأدوية يومياً.

ورغم تراجع معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسكتات الدماغية خلال السنوات الأخيرة، تشير جمعية القلب الأميركية إلى أن نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة لا يزالون يعانون شكلاً من أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية.

هذا ويرى الباحثون أن متابعة عادات النوم ومدة الاستغراق فيه يمكن أن تمثل وسيلة بسيطة وفعالة للمساعدة في تحديد المرضى الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، خصوصاً أن السؤال عن عدد ساعات النوم لا يتطلب فحوصات مكلفة أو إجراءات طبية معقدة.

ويمكن أن يساعد رصد التغيرات الملحوظة في أنماط النوم الأطباء على تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى تقييم صحي أكثر شمولاً، للكشف عن أي مشكلات كامنة قد تؤثر في حالتهم.



ما عدد ساعات النوم الموصى بها؟

وتوصي الإرشادات الصحية الأميركية البالغين بالحصول على ما يتراوح بين سبع وتسع ساعات من النوم يومياً، لما لذلك من دور في دعم صحة القلب والمساعدة في تنظيم ضغط الدم وتقليل التوتر.

في المقابل، تحذر مؤسسة "جونز هوبكنز ميديسن" من ارتباط النوم لفترات طويلة بصورة منتظمة ببعض الحالات الصحية المزمنة، مثل السمنة والسكري.

وبناء على ذلك، فإن التغير المستمر في عادات النوم، ولا سيما زيادة عدد الساعات بصورة ملحوظة، يستدعي الانتباه والمتابعة الطبية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون أمراض القلب والأوعية الدموية.