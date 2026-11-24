خبرني - أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي رفع عقوبة الإيقاف عن لاعبه الفرنسي ليني يورو، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة الفريق الماضية ضد ليفربول.

ونال يورو البطاقة الحمراء في الدقيقة الثامنة، بعد إعاقة السويدي ألكسندر إيساك مهاجم ليفربول أثناء انفراده بالمرمى، في المباراة التي انتهت بخسارة يونايتد 4-0 يوم الأربعاء.

وقال مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، إن الاتحاد الإنجليزي ألغى عقوبة يورو بعد قبول طعن بشأن طرده الخاطئ، على أن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة برنتفورد التي تقام يوم السبت على ملعب "أولد ترافورد".