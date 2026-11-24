خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن التوجيهات الملكية مستمرة بالعناية بالخدمات المقدمة في حي الطفايلة، والعمل على تطويرها وتوفير الفرص والإمكانات المناسبة لأهالي الحي، لا سيما الأطفال.

وأضاف حسان، خلال زيارته حي الطفايلة، الثلاثاء، أن ما تحقق في الحي خلال السنوات الماضية جاء بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بهدف إيجاد الفرص والأماكن المناسبة للأطفال وأهالي المنطقة، وتوفير نوعية أفضل من الخدمات والإمكانات.

وأشار إلى أن زيارته للحي تشكل شرفا له باعتباره أول رئيس وزراء يزوره، مؤكدا أن هذا الشرف لا يكتمل إلا بخدمة الحي وأهله.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل بداية للعمل على مساعدة المنطقة في تحسين خدماتها، بما يشمل المدارس والمراكز الصحية والمراكز الشبابية.

وشدد رئيس الوزراء على العمل بالتعاون مع النواب وممثلي المنطقة على متابعة طلبات أهالي الحي وتلبيتها.