خبرني - زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مركز الابتكار وريادة الأعمال في كلية دبلن الجامعية، اليوم الثلاثاء.

والتقى سموه بعدد من المسؤولين بالمركز، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون بين الجامعة وجامعات أردنية في برامج الدراسات العليا بمجال التقنيات المتقدمة، وتبادل الطلاب والباحثين، وتحويل أفكار الباحثين والطلبة إلى مشاريع تجارية من خلال مسرعات الأعمال.

كما ناقشت الزيارة آليات تطوير السياسات التعليمية وربطها بالتشريعات الاستثمارية لدعم جهود تطوير الريادة في الأردن من خلال برنامج "الأردن نحو المستقبل"، الذي أطلق أخيرا خلال مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي كأحد مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

واطلع سمو ولي العهد، خلال الزيارة لكلية دبلن الجامعية، التي تعد أكبر جامعات إيرلندا وأعرقها، على أبرز برامجها البحثية والأكاديمية المرتبطة بدعم المشاريع الناشئة، وآليات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي التطبيقي في تنفيذ حلول رقمية متطورة.

ورافق سموه خلال الزيارة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والسفير الأردني غير المقيم في إيرلندا منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.