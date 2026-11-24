خبرني - سلط إعلان أوكرانيا، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفينتين روسيتين في مدينة بنغازي الليبية وقبالة سواحلها في اليوم السابق، الضوء على الوجود العسكري الروسي في ليبيا والتقارير عن عمليات أوكرانية في هذا البلد الواقع شمالي أفريقيا.

وقالت السلطات في شرقي ليبيا، التي تربطها علاقات تحالف طويلة الأمد مع روسيا، إن إحدى السفينتين المستهدفتين، وهي سفينة حربية، توقفت للتزود بالوقود والإمدادات بموجب اتفاقيات بحرية قائمة مع موسكو.

وفي المقابل، أدانت السلطات في طرابلس، غربي ليبيا، التي تواجه بدورها اتهامات باستضافة عناصر أوكرانية، العمليات العسكرية الأجنبية، وطالبت كييف بتقديم توضيحات بشأن الحادثة.

وأثارت الهجمات تساؤلات لا تقتصر على مصدر انطلاق الطائرات المسيرة، بل تمتد إلى التقارير عن أنشطة عسكرية أجنبية على جانبي الانقسام السياسي في ليبيا.

ماذا حدث في بنغازي؟

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، إن سبع مسيرات بحرية أوكرانية الصنع أغرقت السفينة الحربية الروسية "ميركوري" في قاعدة بنغازي البحرية، واستهدفت سفينة الشحن "أنغارا" قبالة الساحل.

وأضاف أن السفينة الحربية كانت تحمل مروحية من طراز "كا-27"، دُمرت أيضاً، وقال جهاز الأمن الأوكراني إن المسيرات أُطلقت من "سفينة أم"، دون تحديد موقعها.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية نشرها موقع "الوسط" الليبي، نقلاً عن موقع "نافال نيوز" المتخصص في الشؤون البحرية، السفينة الحربية وهي تحترق، فيما أظهر تقرير لاحق للموقع، استند إلى صور لشركة "فانتور"، السفينة وقد غمرتها المياه جزئياً.

ونقل موقع "الوسط" عن مصدرين طبيين تحدثا لوكالة رويترز، أن عشرة أشخاص روسين وليبيين أصيبوا بجروح طفيفة، فيما أفادت قناة الجزيرة، نقلاً عن مصادر محلية لم تسمها، بمقتل عدد غير محدد من المواطنين الليبيين والروس.

ووصفت السلطات في شرقي ليبيا الهجوم بأنه "اعتداء خطير على السيادة الوطنية"، وقالت إن السفينة الروسية توقفت للتزود بالوقود والإمدادات خلال رحلة عودتها إلى روسيا، بموجب ترتيبات للتعاون البحري.

ما حجم الوجود العسكري الروسي في ليبيا؟



دعمت روسيا لسنوات طويلة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في شرقي ليبيا، وتشير تقارير إلى أن مقاتلي مجموعة فاغنر ساعدوا قواته خلال هجومها الذي لم ينجح في السيطرة على طرابلس بين عامي 2019 و2020.

وفي يونيو/حزيران 2024، استقبلت القيادة البحرية التابعة لحفتر الطراد الروسي "فارياغ" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" في طبرق، مشيرة إلى التعاون في مجالات التدريب والصيانة والخدمات اللوجستية.

وقالت القيادة إن 250 طالباً عسكرياً وضابطاً ليبياً أُرسلوا إلى الأكاديميات العسكرية الروسية، من بينهم 100 لتلقي تدريبات بحرية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2026، رصدت منصة "مسبار" العربية للتحقق من المعلومات سفينتي شحن روسيتين بالقرب من طبرق، وسفينة يرجح أنها سفينة إنزال روسية قبالة الساحل، استناداً إلى صور أقمار اصطناعية التقطت في سبتمبر/أيلول وبيانات تتبع السفن.

وفي الشهر ذاته، نقلت قناة "ليبيا الأحرار"، المؤيدة للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، تقارير عن تحميل أربع سفن بآليات مدرعة ومركبات للدعم اللوجستي في ميناء بالتييسك الروسي على بحر البلطيق، تمهيداً لنقلها إلى أفريقيا، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من وصولها إلى ليبيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2026، رصدت منصة "إيكاد" العربية للتحقيقات مفتوحة المصدر ست رحلات لطائرات شحن روسية بين بنغازي ومالي، خلال الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر/تشرين الأول إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، مرتبطة بقاعدة حميميم في سوريا.

كما تتبعت منصة "مسبار"، في تقرير منفصل، طائرة نقل عسكرية حلقت من شرقي ليبيا باتجاه سوريا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال الخبير الأوكراني في شؤون الشرق الأوسط، إيهور سيميفولوس، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، إن روسيا تستخدم طبرق وبنغازي بديلاً عن طرطوس في سوريا، حيث تراجع نفوذها العسكري عقب سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتشير هذه التحركات مجتمعة إلى أن بنغازي تؤدي دور حلقة وصل بين مواقع الوجود الروسي في البحر المتوسط وعملياته في منطقة الساحل الأفريقي، رغم أن طبيعة حمولات الطائرات لا تزال مجهولة.

ماذا نعرف عن وجود قوات أوكرانية في غربي ليبيا؟

تسبق الاتصالات العسكرية الرسمية بين طرابلس وكييف هجمات بنغازي، ففي يناير/كانون الثاني 2023، بحثت وزارة الدفاع الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، مع الملحق العسكري الأوكراني صيانة المعدات العسكرية.

وفي أبريل/نيسان 2026، نشر موقع "الوسط" ملخصاً لتحقيق أجرته إذاعة فرنسا الدولية، استند إلى مصدرين ليبيين لم يكشف عن هويتهما، قالا إن أكثر من 200 ضابط وخبير أوكراني نشروا في ليبيا بموجب اتفاق قال المصدران إن طرابلس وقعته مع مستشار عسكري أوكراني في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وحدد المصدران ثلاثة مواقع هي: الكلية الجوية في مصراتة، ومنشأة للطائرات المسيرة في الزاوية بالقرب من مجمع مليتة للنفط والغاز، ومقر اللواء 111 في طرابلس، الذي قالا إنه يستخدم لأغراض التنسيق.

وفي سبتمبر/أيلول، قال مشغل مسيرات بحرية أوكراني لشبكة "سي إن إن" إن وحدته استخدمت مصراتة لاستهداف سفن مرتبطة بروسيا، مقابل تدريب القوات الليبية.

وسلطت قناة "ليبيا الأحرار" الضوء آنذاك على نفي طرابلس وجود أي ترتيبات تسمح باستخدام المنشآت العسكرية لشن هجمات.

غير أن النفي لم يستبعد صراحة وجود عناصر أوكرانية تتولى مهام تدريبية.

وعقب هجمات بنغازي، اتهم مسؤولان مرتبطان بالجيش الوطني الليبي جهات في غربي ليبيا بالوقوف وراء إطلاق المسيرات، إلا أن رواية جهاز الأمن الأوكراني بشأن استخدام سفينة أم لا تثبت أن المسيرات انطلقت من ليبيا.

وكرر المراسل الحربي الروسي البارز ألكسندر كوتس هذه الاتهامات خلال مشاركته في برنامج حواري تلفزيوني في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، قائلاً للقناة الروسية الأولى إنه "من المعروف أن وحدات تابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية تنشط في غربي ليبيا، في مصراتة بالقرب من طرابلس".

ونفت تيرانا ادعاءات أخرى بأن المسيرات انطلقت من ألبانيا.

وجاءت الهجمات الأخيرة في أعقاب ضربات سابقة استهدفت سفناً مرتبطة بروسياـ ففي ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلنت أوكرانيا استهداف ناقلة تابعة لأسطول الظل في البحر المتوسط.

وفي مارس/آذار 2026، تعرضت ناقلة الغاز الطبيعي المسال الروسية "أركتيك ميتاغاز" لأضرار قبالة السواحل الليبية، ونسبت إذاعة فرنسا الدولية الهجوم إلى عناصر أوكرانية في غربي ليبيا، لكن كييف لم تتبن الهجوم.

كيف انعكس الانقسام السياسي في ليبيا على ردود الفعل؟



أعادت الهجمات إشعال التوتر بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا بشأن الوجود العسكري الأجنبي.

وحذرت حكومة الوحدة الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، في بادئ الأمر من أن استضافة "قوات أجنبية غير شرعية" قد تجر ليبيا إلى صراعات دولية.

ورد رئيس الحكومة المتمركزة في شرقي ليبيا، أسامة حماد، متهماً حكومة طرابلس بتوظيف الحادثة سياسياً من خلال "تلميحات واتهامات مبطنة" دون أدلة.

وشدد على أن علاقات ليبيا الدولية شأن سيادي لا يخضع للتدخلات الخارجية أو "المزايدات السياسية".

وطالب حماد الأمم المتحدة بالتحقيق في الهجمات، والتحقق من وجود عناصر أوكرانية في ليبيا، وما إذا كانت منشآت في غربي البلاد قد استخدمت في الإعداد لإطلاق المسيرات وتنفيذ الهجمات.

وعقب إعلان أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات، أدانت وزارة الخارجية في طرابلس صراحة العمليات العسكرية الأجنبية، مؤكدة أن ليبيا يجب ألا تتحول إلى ساحة لـ"تصفية الحسابات"، وطالبت كييف بتقديم توضيحات.

وتحتفظ موسكو بقنوات اتصال مع طرابلس، إذ بحث سفيرها التعاون العسكري مع رئيس الأركان في طرابلس قبل أيام من الهجوم، وتوعد بالرد عقب الحادثة.

وتباينت لهجة المواقف داخل المجلس الرئاسي الليبي نفسه، إذ أدان رئيسه محمد المنفي الهجوم دون تسمية أوكرانيا، فيما وصف نائبه موسى الكوني الهجوم بأنه "إعلان حرب على الدولة الليبية"، محملاً كييف المسؤولية.

أعادت الهجمات إشعال التوتر بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا بشأن الوجود العسكري الأجنبي.

وحذرت حكومة الوحدة الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، في بادئ الأمر من أن استضافة "قوات أجنبية غير شرعية" قد تجر ليبيا إلى صراعات دولية.

ورد رئيس الحكومة المتمركزة في شرقي ليبيا، أسامة حماد، متهماً حكومة طرابلس بتوظيف الحادثة سياسياً من خلال "تلميحات واتهامات مبطنة" دون أدلة.

وشدد على أن علاقات ليبيا الدولية شأن سيادي لا يخضع للتدخلات الخارجية أو "المزايدات السياسية".

وطالب حماد الأمم المتحدة بالتحقيق في الهجمات، والتحقق من وجود عناصر أوكرانية في ليبيا، وما إذا كانت منشآت في غربي البلاد قد استخدمت في الإعداد لإطلاق المسيرات وتنفيذ الهجمات.

وعقب إعلان أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات، أدانت وزارة الخارجية في طرابلس صراحة العمليات العسكرية الأجنبية، مؤكدة أن ليبيا يجب ألا تتحول إلى ساحة لـ"تصفية الحسابات"، وطالبت كييف بتقديم توضيحات.

وتحتفظ موسكو بقنوات اتصال مع طرابلس، إذ بحث سفيرها التعاون العسكري مع رئيس الأركان في طرابلس قبل أيام من الهجوم، وتوعد بالرد عقب الحادثة.

وتباينت لهجة المواقف داخل المجلس الرئاسي الليبي نفسه، إذ أدان رئيسه محمد المنفي الهجوم دون تسمية أوكرانيا، فيما وصف نائبه موسى الكوني الهجوم بأنه "إعلان حرب على الدولة الليبية"، محملاً كييف المسؤولية.

ما المخاطر التي تشكلها الهجمات على الملاحة التجارية؟

حددت أوكرانيا هدفها الثاني بأنه سفينة الشحن "أنغارا"، التي قالت إنها نقلت أسلحة روسية.

وفي المقابل، تحدثت مصادر ليبية عن استهداف سفينة ترفع العلم المالطي قبالة سواحل بنغازي، وهو ما اعترضت عليه مالطا نفسها، وذكرت تقارير أخرى أن السفينة المستهدفة تحمل اسم "أسكالون".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع هذه الروايات تتعلق بالسفينة ذاتها أم بحوادث منفصلة.