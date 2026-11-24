خبرني - أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الثلاثاء، أن بلاده تسعى إلى إقامة أفضل العلاقات مع الجميع، على قاعدة عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن اللجوء إلى الدبلوماسية والتفاوض لا يعني الاستسلام أو الانكسار.

وقال عون، خلال استقباله وفداً من ناشطي وممثلي مجموعات المجتمع المدني: "الدبلوماسية ليست استسلاماً، بل بند من بنود وخيارات السياسة، والتفاوض ليس انكساراً، والسلام ليس مسّاً بالكرامة".

كما شدد الرئيس اللبناني على حرصه على توفير الأمن والاستقرار لأبناء جنوب لبنان، قائلاً: "سنعمل ليعيش ابن الجنوب في أرضه بكرامة وأمان".

لا عودة إلى الوراء

وفي معرض حديثه عن التحديات الداخلية التي تواجه لبنان، أشار عون إلى أن معالجة تراكمات عقود من الارتهان للخارج والفساد وسوء الإدارة تتطلب وقتاً، مؤكداً عزمه على مواصلة الطريق لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقال: "قرابة ستين سنة من الارتهان إلى الخارج والفساد وسوء الإدارة لا تنقضي بين ليلة وضحاها، لكنّنا وضعنا الهدف واضحاً أمامنا، وسنكمل الطريق".

وأكد عون تصميمه على المضي قدماً، مشدداً على أنه "لا عودة إلى الوراء"، وداعياً الجميع إلى الإيمان بقضية لبنان، باعتبار ذلك أساساً لنجاح المساعي المبذولة.

