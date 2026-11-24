خبرني - حققت لعبة GTA 6 أكبر إطلاق في تاريخ منصة بلايستيشن، بعدما سجلت أرقاماً قياسية تجاوزت جميع الألعاب التي صدرت عبر أجيال أجهزة "سوني" الخمسة خلال العقود الثلاثة الماضية، سواء ألعاب اللعب الجماعي أو المجانية أو الفردية.

وكشفت شركة Sony Interactive Entertainment أن لاعبي PS5 قضوا إجمالي 683 مليون ساعة في اللعب خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لإطلاق اللعبة، التي انتهت في 22 نوفمبر.

وبلغ متوسط الوقت الذي أمضاه كل لاعب 17.4 ساعة خلال الأيام الأربعة الأولى.

وبحسب تيم توري من شركة سوني، فإن هذه الأرقام تجعل GTA 6 أكبر إطلاق في تاريخ بلايستيشن، وليس فقط على جهاز PS5، في مؤشر على حجم الإقبال الاستثنائي الذي حظيت به اللعبة منذ طرحها، بحسب تقرير نشره موقع "engadget" واطلعت عليه "العربية Business".

لم يقتصر تأثير إطلاق اللعبة على أرقام اللعب، بل امتد إلى مبيعات أجهزة "سوني"، إذ سجلت الشركة أكبر عدد من عمليات الاتصال الجديدة بأجهزة PS5 خلال يوم واحد منذ إطلاق المنصة، باستثناء فترات عطلات نهاية العام.

وأوضحت "سوني" أن GTA 6 كانت أول لعبة شغّلها 70% من المشترين الجدد الذين اشتروا أجهزة PS5 وربطوها بالخدمة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لإطلاقها.

وبشكل إجمالي، تجاوز عدد اللاعبين الذين شغّلوا اللعبة على أجهزة بلايستيشن 39 مليون لاعب فريد.

ولم تكشف "سوني" عن عدد اللاعبين الذين استخدموا جهاز PS5 Pro تحديداً خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، لكن ذلك يأتي في وقت تواجه فيه الشركة نقصاً في مخزون هذا الإصدار، وسط توقعات بأن يؤدي إطلاق GTA 6 إلى زيادة الضغوط على الإمدادات.

أطلقت شركة Rockstar Games لعبة GTA 6 في 19 نوفمبر لأجهزة PS5 وXbox Series X|S، بعد 13 عاماً من إطلاق الجزء الخامس من السلسلة.

وحققت اللعبة أيضاً أداءً قوياً على أجهزة إكس بوكس، لتصبح سريعاً واحدة من أكثر الألعاب انتشاراً على المنصة.

وفي يوم الإطلاق، أعلنت شركة Take-Two Interactive، الشركة الأم لشركة Rockstar Games، أن مبيعات اللعبة عبر متاجر التجزئة في يومها الأول بلغت 3.79 مليار دولار، ووصفتها بأنها أكبر إطلاق في تاريخ صناعة الترفيه.

ورغم النجاح التجاري والجماهيري الكبير، لا تزال هناك مخاوف بين مطوري اللعبة من احتمالات تأثرهم بموجة تسريح الموظفين التي تجتاح عدداً من استوديوهات تطوير الألعاب في القطاع، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار الوظيفي حتى داخل الشركات التي تحقق ألعابها نجاحات ضخمة.