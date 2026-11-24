خبرني - تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إمكانية استهداف قيادات إيرانية بارزة، في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر، وسط انقسام داخل الإدارة بشأن جدوى هذه الخطوة ومخاطرها، وفق تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز".

ونقل التقرير، الثلاثاء، عن مسؤول أميركي وشخص مطلع على المناقشات، أن مؤيدي المقترح يرون أن استهداف القيادات المتشددة في إيران قد يفتح الطريق أمام إنهاء الحرب، ويوجه رسالة إلى المسؤولين المتبقين بأن واشنطن قادرة على الوصول إليهم واستهدافهم.



في المقابل، يحذر معارضو الفكرة من أن اغتيال مزيد من المسؤولين الإيرانيين قد يدفع من تبقى في السلطة إلى التشدد، ويقوض مصداقية الولايات المتحدة في أي مفاوضات مستقبلية، فضلاً عن زيادة المخاطر التي قد يتعرض لها مسؤولون أميركيون.

خيارات عسكرية متعددة

بحسب التقرير، لم يتخذ ترمب قراراً نهائياً بشأن الخطوات المقبلة، ولا يزال يدرس خيارات عدة، من بينها استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، واستهداف منشآت وبنى تحتية عسكرية.

فيما أشار التقرير إلى أن خيار استهداف كبار المسؤولين الإيرانيين كان مطروحاً على طاولة الرئيس منذ فترة، لكنه عاد إلى دائرة النقاش خلال الأسابيع الأخيرة، مع بحث الإدارة عن مسار لإنهاء الحرب.



ولفت إلى أن تنفيذ عملية من هذا النوع يتطلب معلومات استخباراتية دقيقة وموثوقة، مشيراً إلى أن واشنطن تعتمد، في العمليات الحساسة داخل إيران، على معلومات استخباراتية إسرائيلية إلى جانب معلوماتها الخاصة.

مخاوف من التصعيد

تأتي هذه المناقشات بينما تتواصل الحرب، وفي ظل تحذيرات من تداعيات استهداف القيادات الإيرانية على فرص التوصل إلى تسوية.

كما أشار التقرير الأميركي إلى انتقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مؤخراً إلى قاعدة عسكرية في محيط واشنطن، بسبب تهديدات إيرانية تتعلق بأمنه.

إلى هذا ونقل التقرير عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن واشنطن ترى أنها تتمتع بموقع قوي، في ظل سيطرتها على مضيق هرمز وتراجع الاقتصاد الإيراني، مؤكداً استمرار الحصار البحري وعملية "البوابة الحديدية" التي تستهدف طرق الإمداد الإيرانية.

وأكد المسؤول أن ترمب يمتلك خيارات متعددة، وسيتخذ القرار الذي يراه كفيلاً بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما لم يرد البنتاغون على طلب الشبكة التعليق.