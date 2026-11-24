خبرني - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده لا تزال تؤمن بالحوار مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني الاستسلام أو التخلي عن كرامة إيران، موضحًا أن طهران ستواصل الحوار مع الحفاظ على عزتها.

وأضاف بزشكيان، خلال اجتماع مع قدامى المحاربين وناشطين سياسيين، أن المرشد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء حالة "لا حرب ولا سلم"، في إشارة إلى الوضع القائم بين طهران وواشنطن، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تسنيم".

ثقة الحكومة

وفي حديثه عن الأوضاع الداخلية، قال الرئيس الإيراني إنه يتجنب الإفصاح عن كثير من الأمور حفاظاً على الوحدة، وليس خوفاً، مؤكداً أنه كتم الكثير مما يريد قوله، لكنه لا يرغب في أن يؤدي الحديث عنه إلى إضعاف التماسك الداخلي.

وتطرق بزشكيان إلى الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن كسب ثقة الشعب، قائلاً إن وجود المواطنين في الميدان يعكس موقفهم، وإنهم كانوا سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج لو لم تتصرف الحكومة بالشكل الصحيح.

الحوار مع واشنطن

جاءت تصريحات بزشكيان تزامنًا مع تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حيث أكد استمرار العمل على فتح قنوات التفاوض مع الولايات المتحدة.

وقال عراقجي في تصريحات تلفزيونية، إن الوزارة مستمرة في فتح قنوات دبلوماسية للتفاوض ورفع العقوبات، وفق ما أفادت وكالة "إرنا".

إلا أنه حث في الوقت عينه الحكومة على "مواجهة تلك العقوبات عبر دفع من يفرضها إلى اليأس من تحقيق أهدافهم"، حسب تعبيره.

كما رأى أن "فرض حصار بري على إيران أمر شبه مستحيل، سواء بسبب المساحة الشاسعة للبلاد وكثرة محافظاتها الحدودية، أو بسبب الروابط الواسعة بين تلك المحافظات ودول الجوار، وحركة العبور الكثيفة عبر الحدود".

أتت تلك التصريحات بعد لقاء رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في البيت الأبيض، أمس الاثنين، من أجل بحث المفاوضات مع إيران.

كما جاءت فيما كرر كبير المفاوضين الإيرانيين، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، تمسك بلاده بشروطها الـ7 من أجل التفاوض مع الجانب الأميركي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر أن المقترح الإيراني المعدل الذي يتضمن 7 مطالب مقابل فتح مضيق هرمز خلال يومين "غير مقبول".

كما حذر من أنه قد يستأنف العمليات العسكرية ضد طهران بعد بداية العام الجديد (2027) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، في ظل استمرار التوترات العسكرية والتصعيد في المنطقة، وتهديد أمن الملاحة في هرمز. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده، الجمعة الماضي، في البيت الأبيض، إن طهران تريد اتفاقا لإنهاء الأعمال العدائية، لكننا نريد إبرام اتفاق حقيقي وليس زائفا".