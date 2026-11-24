خبرني - غادر المنتخب الوطني للتايكواندو، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، للمشاركة في الجولة الختامية من بطولة الجائزة الكبرى، والتي ستقام يومي 28 و29 تشرين الثاني الحالي، بمشاركة من لاعبي ولاعبات التايكواندو حول العالم.

ويمثل المنتخب الوطني في البطولة 6 لاعبين ولاعبات، وهم جعفر الداود (وزن تحت 58 كغم) وزيد مصطفى وزيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وفادية الخرفان (وزن تحت 57 كغم)، ورزان الرواشدة (وزن تحت 67 كغم).

وتشهد البطولة مشاركة 128 لاعباً ولاعبة، بواقع 16 لاعباً ولاعبة في كل وزن من الأوزان الأولمبية الثمانية وبناءً على التصنيف.

وتكتسب الجولة الختامية من بطولة الجائزة الكبرى، أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (لوس أنجلوس 2028)، نظراً لقيمة النقاط التصنيفية التي تمنحها، والتي تلعب دوراً مهماً في تعزيز فرص اللاعبين واللاعبات في التأهل الأولمبي، حيث يحصل المتوج بالميدالية الذهبية على 100 نقطة، والفضية 60 نقطة، والبرونزية 36 نقطة.

وكان المنتخب الوطني حصد 4 ميداليات خلال الجولات الـ 3 السابقة من بطولة الجائزة الكبرى لهذا العام، والتي أقيمت في مدن روما الإيطالية وموجو الكورية الجنوبية وباريس الفرنسية، حيث أحرز جعفر الداود الميدالية البرونزية في جولة روما، فيما شهدت جولة باريس تتويج فادية الخرفان بالميدالية الفضية، وزيد مصطفى وجعفر الداود بالميداليتين البرونزيتين.

ويمتلك منتخبنا الوطني في رصيده 20 ميدالية في تاريخ مشاركاته ببطولة الجائزة الكبرى، توزعت على 5 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و10 ميداليات برونزية.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تعزيز رصيده من الميداليات في هذه البطولة ومواصلة سلسلة إنجازاته على الساحة الدولية، إلى جانب تعزيز مواقع لاعبيه ولاعباته في التصنيف الأولمبي.