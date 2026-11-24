خبرني - أعرب فرينكي دي يونغ عن ثقته في قدرة فريقه برشلونة على مواصلة بدايته القوية في دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال مواجهة فريق صباح في غياب النجم المصاب لامين يامال الذي يعاني من إصابة طفيفة في الكاحل.



وقال اللاعب الهولندي في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء: غياب لاعب مثل لامين أمر ستلاحظه دائماً، فهو لاعب يتمتع بموهبة استثنائية، ويستطيع خلق الخطورة بمفرده.

وأضاف: حتى في اللحظات التي تبدو خالية من الخطورة، يمكنه هو صنعها. بالتأكيد سنشعر بغيابه، لكننا نمتلك تشكيلة مليئة بالمواهب واللاعبين الممتازين، لذا نحن قادرون على الفوز بدونه.



وسجل لامين يامال 13 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة خلال 17 مباراة خاضها مع برشلونة هذا الموسم، منها ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا.

وحصد برشلونة 9 نقاط من مبارياته الأربع في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث كانت هزيمته الوحيدة أمام البطل باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدفين.