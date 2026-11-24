خبرني - لا تكاد تنتهي المكالمات الهاتفية المزعجة، سواء كانت من شركات تحاول تسويق عروض لم يطلبها المستخدم، أو جهات تطلب التبرع لمرشحين سياسيين لا يعرفهم، أو محتالين ينتحلون صفة موظفي الدعم الفني لإقناعه بوجود فيروسات على جهاز الكمبيوتر أو إقناعه بشراء ضمان ممتد.

ورغم أن كثيراً من هذه المكالمات قد يبدو غير ضار، فإن المحتالين يستغلونها أحياناً لسرقة الأموال والبيانات الشخصية، ولا يزال بعض المستخدمين، خصوصاً كبار السن، يقعون ضحية لهذه الأساليب.

ووفقاً لاتحاد المستهلكين الأميركي (Consumer Federation of America)، يُقدّر حجم الخسائر السنوية التي يتكبدها الأميركيون نتيجة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بنحو 119 مليار دولار.

لكن كيف تحصل شركات التسويق والمحتالون على أرقام الهواتف الشخصية؟ في بعض الحالات، يكون السبب اختراق قواعد بيانات الشركات، بينما يحدث الأمر أحياناً نتيجة مشاركة المستخدم معلوماته دون أن يدرك العواقب، بحسب تقرير نشره موقع "slashgear" واطلعت عليه "العربية Business".

وهناك ثلاث طرق رئيسية تفسر ذلك.

اختراق المواقع الإلكترونية وتسريب بيانات المستخدمين

تُعد اختراقات قواعد البيانات وتسريب المعلومات من أبرز الطرق التي يحصل من خلالها المحتالون على أرقام الهواتف والبيانات الشخصية.

فعلى سبيل المثال، قد يحمّل المستخدم تطبيقاً للتسوق أو طلب الطعام، ويُطلب منه عند إنشاء الحساب إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور. وإذا تعرضت الشركة لاحقاً لهجوم إلكتروني، فقد تصبح هذه المعلومات متاحة للمهاجمين.

ومن الأمثلة على ذلك اختراق شركة Domino's في عام 2021، والذي أدى إلى تسريب نحو 13 تيرابايت من بيانات المستخدمين، وفقاً لما أورده التقرير.

وشملت البيانات المسروقة معلومات شخصية جرى عرضها للبيع في أحد منتديات القرصنة، بما في ذلك بيانات المستخدم الذي استشهدت به كاتبة التقرير في تجربتها.

ولا تقتصر المخاطر على تطبيقات توصيل الطعام، إذ يمكن أن تتعرض مواقع التسوق الإلكتروني ومنصات الخدمات والمواقع التي تتطلب إنشاء حساب لقراءة المقالات أو استخدام خدمات معينة للاختراق وتسريب البيانات.

وتكمن المشكلة في أن المستخدم لا يستطيع التحكم بصورة مباشرة في مستوى الحماية الذي تعتمد عليه الشركات التي تحتفظ ببياناته، فقد لا تكون أنظمتها الأمنية كافية لمنع الاختراقات.

ومع ذلك، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات للحد من المخاطر، أبرزها:

- زيارة موقع Have I Been Pwned وإدخال عنوان البريد الإلكتروني للتحقق مما إذا كان قد ظهر ضمن بيانات مسربة في اختراقات معروفة.

- إزالة المعلومات الشخصية من ملفات الحسابات العامة على منصات التواصل الاجتماعي.

- التسجيل في قائمة "عدم الاتصال" (Do Not Call Registry) التابعة للجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC)، التي تتيح للمستخدمين طلب استبعادهم من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.

وإذا كانت المكالمات المزعجة تأتي من أرقام دولية أو متكررة، يمكن حظر الأرقام مباشرة من الهاتف.

على هواتف آيفون، افتح تطبيق الهاتف، واضغط على رمز المعلومات (i) بجوار الرقم، ثم مرر إلى الأسفل واختر "حظر المتصل" (Block Caller).

أما على هواتف أندرويد، فيمكن الضغط مطولاً على الرقم من سجل المكالمات، ثم اختيار "حظر" (Block) أو "الإبلاغ" (Report).

شركات جمع البيانات وصلاحيات التطبيقات

توجد شركات متخصصة تُعرف باسم وسطاء البيانات (Data Brokers)، وتتمثل أنشطتها في جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها وتحليلها، بما يشمل أرقام الهواتف والعناوين وغيرها من البيانات، ثم استخدامها في بناء ملفات تعريفية للأفراد وبيعها لجهات أخرى.

ولا تحصل هذه الشركات بالضرورة على رقم هاتفك مباشرة، فقد تكون أنت من يشارك بياناته دون الانتباه إلى كيفية استخدامها لاحقاً.

لنفترض أنك حمّلت تطبيقاً لمعرفة حالة الطقس في منطقتك. يحتاج التطبيق إلى الوصول إلى موقعك الجغرافي لتقديم توقعات دقيقة، لكن بعض التطبيقات تطلب صلاحيات إضافية لا تبدو ضرورية، مثل الوصول إلى رقم الهاتف أو بيانات شخصية أخرى.

وقد يوافق المستخدم على هذه الصلاحيات دون مراجعتها، رغبة في إنهاء عملية التثبيت بسرعة.

وبحسب سياسات الخصوصية لكل تطبيق، قد تُشارك البيانات التي يجمعها مع أطراف خارجية.

ويمكن لوسطاء البيانات دمج هذه المعلومات مع بيانات حصلوا عليها من مصادر أخرى، لإنشاء ملفات تفصيلية عن المستخدمين وبيعها لشركات التسويق أو جهات أخرى.

لذلك، من المهم مراجعة الصلاحيات التي يطلبها كل تطبيق بعد تثبيته، وعدم منح التطبيقات إمكانية الوصول إلى معلومات لا تحتاج إليها لأداء وظائفها.

وعلى هواتف آيفون، يمكن اختيار "مطالبة التطبيق بعدم التتبع" (Ask App Not To Track) عندما يظهر طلب السماح بتتبع النشاط عبر التطبيقات والمواقع الأخرى.

وقد تتجاوز بعض الشركات هذه الممارسات إلى أساليب أكثر إثارة للجدل. فقد توصلت شركة Response Tree LLC مؤخراً إلى تسوية في دعوى قضائية تتعلق بالحصول على أرقام هواتف أشخاص ومعلومات أخرى، تحت وعد بتقديم عروض جديدة لإعادة تمويل قروض الرهن العقاري.

ورغم أن جمع المعلومات بهدف إعداد عرض تمويلي جديد ليس مخالفاً للقانون في حد ذاته، فإن المشكلة تمثلت في بيع البيانات إلى شركات تسويق عبر الهاتف، استخدمتها لاحقاً لإجراء مكالمات تروّج لضمانات وهمية وقطع غيار السيارات.

طلبات التوظيف والعروض الترويجية الوهمية

أصبح البحث عن وظيفة في عام 2026 أكثر صعوبة مع اشتداد المنافسة، ما يدفع بعض الباحثين عن عمل إلى إرسال مئات طلبات التوظيف يومياً عبر مواقع الشركات ومنصات التوظيف.

لكن المحتالين وشركات التسويق يدركون حجم البيانات التي يشاركها الباحثون عن عمل خلال هذه العملية.

فعادةً ما تتضمن طلبات التوظيف الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والخبرات السابقة والمهارات، وأحياناً الهوايات والاهتمامات الشخصية.

ورغم أن هذه المعلومات تبدو طبيعية في سياق التقدم لوظيفة، فإنها تمثل بيانات ذات قيمة كبيرة لشركات جمع المعلومات والوسطاء التجاريين.

وقد تسمح بعض طلبات التوظيف بمشاركة البيانات الشخصية مع شركاء تسويقيين لأغراض الإعلان، وفي حالات أخرى قد تصل هذه المعلومات إلى جهات احتيالية.

لذلك، ينبغي توخي الحذر عند ملء طلبات التوظيف، خصوصاً عندما تطلب الشركات معلومات شخصية لا تبدو مرتبطة بطبيعة الوظيفة أو متطلباتها. وإذا بدت الجهة غير موثوقة أو كانت طلباتها مثيرة للشك، فمن الأفضل تجنب مشاركة البيانات معها.

وتنطبق المخاطر نفسها على المسابقات والعروض الترويجية، إذ تعتمد بعض الجهات على شركاء تسويق لتوزيع بيانات المشاركين الذين يسجلون للفوز بجائزة أو الحصول على عرض معين، وقد تُنقل هذه المعلومات إلى أطراف أخرى دون موافقة واضحة من المستخدم.

ولهذا، من المهم قراءة الشروط والأحكام والتفاصيل المكتوبة بخط صغير قبل التسجيل في أي عرض أو مسابقة.

أدوات لحظر المكالمات المزعجة على أندرويد وآيفون

إذا كان رقم هاتفك قد أصبح بالفعل ضمن قوائم التسويق أو الاحتيال، فيمكن الاستعانة بالأدوات المدمجة في أنظمة تشغيل الهواتف للحد من هذه المكالمات.

على هواتف أندرويد:

توفر بعض الهواتف ميزة "معرّف المتصل والحماية من الرسائل والمكالمات المزعجة" (Caller ID and Spam)، التي تساعد على التعرف على أرقام الشركات والمتصلين المصنفين ضمن قوائم الإزعاج، بما يسمح للمستخدم بتحديد ما إذا كان يريد الرد على المكالمة.

كما يمكن تفعيل خيار تصفية المكالمات المشتبه في كونها مزعجة، لمنع وصولها إلى المستخدم مباشرة.

على هواتف آيفون:

يمكن تفعيل خيار إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، لكن هذه الميزة قد تؤدي أيضاً إلى إسكات مكالمات مهمة من أرقام غير محفوظة في جهات الاتصال.

ولهذا، يمكن لمستخدمي نظام iOS 26 الاستفادة من ميزة فحص المكالمات (Call Screening)، التي تتيح للرد على المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة بواسطة صوت آلي يسأل المتصل عن هويته وسبب الاتصال.

بعد ذلك، يرسل الهاتف إشعاراً يتضمن تفاصيل رد المتصل، ليتمكن المستخدم من تحديد ما إذا كان يريد الرد على المكالمة أو تجاهلها، دون الحاجة إلى التحدث مباشرة مع كل رقم مجهول.