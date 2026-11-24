خبرني - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في مدينة دبلن، اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس الشيوخ الإيرلندي السيناتور مارك دالي، ورئيسة مجلس النواب الإيرلندي فيرونا مورفي.

وأعرب سمو ولي العهد، خلال اللقاءين، عن تقديره للعلاقات التي تجمع الأردن وإيرلندا، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها العلاقات البرلمانية.

وتناول اللقاءان أبرز التطورات في المنطقة، إذ أكد سموه ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة الشاملة، وضمان أمن الدول العربية وسيادتها.

وثمن سمو ولي العهد دعم إيرلندا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، محذرا سموه من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تستهدف ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان، مجددا التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لإدخال المساعدات إلى جميع المناطق في غزة، للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وحضر اللقاءين السفير الأردني غير المقيم في إيرلندا منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.