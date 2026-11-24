خبرني - حقق القادسية السعودي فوزاً كبيراً على مضيفه شباب الأهلي الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء.

وتألق المكسيكي خوليان كينيونيس هداف القادسية حيث سجل هدفين في أول ربع ساعة للفريق السعودي، بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة ثم أضاف الثاني في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 61 سجل الهولندي تيجاني رايندرز الهدف الثالث، وقلص البرازيلي ماتيوس ليما الفارق لشباب الأهلي في الدقيقة 71، ثم عاد رايندرز ليسجل هدفا رابعاً للقادسية في الدقيقة 77، واختتم البديل عبدالله آل سالم الخماسية للقادسية، ليحصد 3 نقاط ثمينة خارج ملعبه.

وارتقى القادسية بهذا الفوز إلى وصافة الترتيب في جدول مجموعة غرب آسيا، برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر العين الإماراتي، أما شباب الأهلي فقد تراجع للمركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 9 نقاط.