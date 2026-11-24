خبرني - أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء بجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذلك خلال احتفاله بإعلان الولايات المتحدة شريكاً في استضافة كأس العالم للسيدات 2031.

ويكافح إنفانتينو للحفاظ على منصبه بعد موجة غضب أثارها في يوليو الماضي عندما طرح خطة قصيرة الأمد لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: شكرا لجياني إنفانتينو ولفريق عمله الرائع على جهودهم لجلب البطولة إلى الولايات المتحدة.

وكان ترمب وإنفانتينو سلّما إسبانيا كأس بطولة الرجال في نهائي النسخة الأخيرة من كأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة مشاركة مع كندا والمكسيك.

وأكد "فيفا" الاثنين أن الولايات المتحدة ستستضيف كأس العالم للسيدات 2031 بالاشتراك مع المكسيك وكوستاريكا وجامايكا، بعدما أشار إنفانتينو إلى أن الملف كان "المرشح الوحيد" لاستضافة البطولة.

وكتب ترمب: أفتخر بالإعلان أن كأس العالم للسيدات 2031 التابعة لفيفا ستقام في الولايات المتحدة! بعد استضافة أنجح كأس عالم في التاريخ، لا توجد دولة في موقع أفضل من الولايات المتحدة لاستضافة أكبر حدث رياضي نسائي في التاريخ.

وسيتوسع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات إلى رقم قياسي يبلغ 48 منتخباً في نسخة 2031.

وتابع ترمب: ستحقق كأس العالم للسيدات 2031 أثراً اقتصادياً يمتد عبر الأجيال في الولايات المتحدة، وستسهم في نمو كرة القدم في مختلف أنحاء بلادنا والعالم، كما ستُبرز تميّز أميركا.