خبرني - قد تحمل جسيمات دقيقة تفرزها الخلايا الجذعية أملاً جديداً في مواجهة السكري من النوع الأول، بعدما أظهر علاج تجريبي يعتمد عليها قدرة على تأخير ظهور المرض لدى الفئران، عبر الحد من هجوم الجهاز المناعي على الخلايا المنتجة للإنسولين في البنكرياس.

وفي تجربة استمرت 90 يوماً، ظلت 55% من الفئران التي تلقت العلاج داخل هلام بطيء الإطلاق خالية من السكري. لكن النتائج لا تزال أولية، ولم يُختبر العلاج على البشر حتى الآن.

وطوّر باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) هذا النهج، الذي يستهدف تنظيم المناعة بدلاً من الاكتفاء بالسيطرة على مستويات السكر في الدم. ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "Nature Nanotechnology".



الحمل مصدر الإلهام

استلهم الباحثون الفكرة من الحمل، إذ يتكيف جهاز المناعة لدى الأم مع وجود الجنين رغم اختلاف تركيبته الجينية، ولا يهاجمه باعتباره جسماً غريباً.

وتساءل الفريق عما إذا كانت الخلايا الجذعية تنتج مواد تساعد على تهدئة الاستجابات المناعية الضارة، وهو ما قد يفتح المجال أمام أساليب جديدة لمواجهة أمراض المناعة الذاتية.

كيف تعمل الجسيمات العلاجية؟

ركز الباحثون على ما يعرف ب"الحويصلات خارج الخلوية"، وهي جسيمات مجهرية تطلقها الخلايا وتنقل البروتينات والدهون والمواد الوراثية إلى خلايا أخرى.

وأظهرت التجارب المخبرية أن الحويصلات المشتقة من الخلايا الجذعية متعددة القدرات تمتلك تأثيرات مضادة للالتهاب، كما ساعدت على زيادة الخلايا التائية التنظيمية، وهي خلايا مناعية تؤدي دوراً في منع الجهاز المناعي من مهاجمة أنسجة الجسم السليمة.

هلام يطلق العلاج تدريجياً

واجه الباحثون مشكلة اختفاء الحويصلات بسرعة بعد حقنها، فطوروا هلاماً قابلاً للحقن يطلقها تدريجياً على مدى أيام. ووضعوا العلاج تحت الجلد قرب الرقبة، بحيث تتفاعل الجسيمات مع الخلايا المناعية في العقد اللمفاوية القريبة.

وفي تجارب الفئران، أدى العلاج إلى تأخير ظهور السكري مقارنة بالحيوانات غير المعالجة. وبعد 90 يوماً، ظلت 55% من الفئران التي تلقت الحويصلات داخل الهلام خالية من المرض، مع احتفاظها بقدر أكبر من أنسجة البنكرياس المنتجة للإنسولين.

هل يقترب العلاج من التجارب البشرية؟

قد يكون هذا النهج أكثر فائدة في المراحل المبكرة من السكري من النوع الأول، عندما لا تزال بعض الخلايا المنتجة للإنسولين قادرة على العمل. أما بعد فقدان معظم هذه الخلايا، فقد لا يكون تنظيم المناعة وحده كافياً لاستعادة إنتاج الإنسولين.

ويخطط الباحثون لاختبار العلاج على نماذج حيوانية أكبر، ودراسة الجرعات والآثار طويلة الأمد، إلى جانب التأكد من أنه لا يضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

وقد تمتد أهمية التقنية إلى أمراض مناعية أخرى، أو حماية الخلايا المنتجة للإنسولين المزروعة من هجوم الجهاز المناعي.