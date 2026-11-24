خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، استهداف سفينة حاويات أثناء إبحارها في مسار وصفه بأنه "غير مصرح به" بالقرب من مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري إن السفينة كانت تسلك مساراً غير مصرح به، من دون الكشف عن اسمها أو طبيعة الأضرار التي لحقت بها، أو تقديم تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الاستهداف.

3 سفن ومقذوفات مجهولة

أتى البيان، بعدما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الثلاثاء، تلقيها بلاغاً عن استهداف ثلاث سفن بمقذوفات مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الشرق، مؤكدة مواصلة السفن رحلاتها وسلامة أطقمها، فيما لا تزال الأضرار غير محددة.

وجاء ذلك بعد ساعات من استهداف سفينة شحن بمقذوف على بُعد 23 ميلاً بحرياً من خورفكان الإماراتية، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، من دون الإبلاغ عن إصابات بين أفراد الطاقم.

هذا ويشهد مضيق هرمز تصعيداً أمنياً متزايداً على خلفية المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وسط تكرار حوادث استهداف السفن التجارية وناقلات النفط، ما أثار مخاوف دولية بشأن سلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت التقارير عن تعرض سفن تجارية وناقلات نفط لهجمات بمقذوفات مجهولة أو انفجارات أثناء عبورها المضيق والمياه القريبة منه، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن استهداف عدد من السفن، متهماً إياها بمخالفة مسارات الملاحة المسموح بها.

في المقابل، سجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) حوادث متكررة لاستهداف سفن في المنطقة، داعية السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

وبحسب المنظمة البحرية الدولية، بلغ عدد الحوادث البحرية المؤكدة في مضيق هرمز والمنطقة المحيطة به 141 حادثاً حتى 23 نوفمبر 2026، فيما تأكدت وفاة 25 من البحارة