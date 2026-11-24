خبرني - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن الأردن ومصر ماضيان في العمل بخطوات عملية ذات أثر مباشر لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في القاهرة، أن العلاقات الأردنية المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، وتستند إلى 80 عاما من العلاقات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن البلدين أنجزا الكثير، فيما لا يزال أمامهما المزيد من العمل لتعزيز التعاون.

وأوضح أن المباحثات مع وزير الخارجية المصري تناولت تفعيل عمل اللجان المشتركة وعقد الاجتماعات القطاعية، لتحديد أولويات جديدة للمرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والسياحي والثقافي وفي مختلف المجالات.

وفي الشأن الإقليمي، وصف الصفدي الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي"، مشيرا إلى أن إسرائيل ما تزال تمنع دخول المساعدات بشكل كاف إلى القطاع، وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق الاستقرار في غزة.

وقال إن ذلك يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية وزيادة معاناة السكان، مؤكدا استمرار العمل المشترك لمواجهة الأوضاع الإنسانية، وإدخال المساعدات، والتقدم نحو تنفيذ الخطة بما يعيد الأمن والاستقرار إلى القطاع، ويضمن للشعب الفلسطيني في غزة حقه في العيش بأمن وسلام.

كما حذر الصفدي من خطورة الوضع في الضفة الغربية، مشيرا إلى استمرار إسرائيل في إجراءاتها غير الشرعية.