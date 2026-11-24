خبرني - كشفت وثيقة استخبارية عراقية مصنفة "سري للغاية" عن استمرار عمليات تحميل النفط الخام بالصهاريج خارج منظومة التصدير الحكومية في منطقة فيشخابور بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، رغم تشكيل لجنة لمتابعة عمليات تهريب النفط.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية المرفقة بالوثيقة، التي حملت عنوان "مستجدات المتابعة"، استمرار عمليات تحميل النفط في أوقات مختلفة من الليل والنهار حتى 15 نوفمبر الجاري، في موقع تابع لشركة نفط أوروبية.

كما أظهرت الصور وجود عدد من الصهاريج داخل الموقع الذي وصفته الوثيقة بأنه أحد أهم مواقع تحميل النفط الخام خارج منظومة التصدير الحكومية.

وأشارت نتائج المتابعة إلى أن اللجنة المشكلة لمتابعة عمليات تهريب النفط لم تصل إلى الموقع حتى تاريخ إعداد الوثيقة.

خلافات مالية وتعاقدية

وتأتي هذه المستجدات في أعقاب تقرير فني استخباري سبق أن كشفت "العربية/الحدث" عن تفاصيله في 11 نوفمبر الجاري، تناول شبكات يُشتبه في تورطها بتهريب النفط العراقي وإعادة تصديره عبر إيران وتركيا.

وفي تفاصيل إضافية، أشار التقرير المكون من 15 صفحة إلى أن منطقة فيشخابور بمحافظة دهوك تشكل مركزاً لوجستياً رئيسياً ضمن مسار التهريب باتجاه تركيا، متحدثاً عن عمليات خلط للمنتجات النفطية وتلاعب بوثائق الشحن.

كما تناول التقرير استمرار الخلافات المالية والتعاقدية المتعلقة بشركة "DNO" النرويجية، ومطالبتها بضمانات لتسديد مستحقاتها المتأخرة.

وأوضح أن الشركة أعلنت تسليم حصة حكومة إقليم كردستان، البالغة نحو 20% من إنتاج حقولها، إلى الحكومة الاتحادية لأغراض التصدير، فيما تواصل بيع حصتها البالغة نحو 64% إلى مشترين محليين داخل الإقليم.



واعتبر معدو التقرير أن استمرار هذه المبيعات يشير إلى بقاء جزء من الإنتاج النفطي خارج منظومة التصدير الاتحادية إلى حين التوصل إلى تسوية مالية شاملة.

شبكات تهريب دولية

وكان التقرير الاستخباري قد أشار إلى أن عمليات تهريب النفط العراقي تطورت من مجرد عمليات سرقة إلى منظومة لوجستية دولية متكاملة تستهدف تغيير منشأ النفط المهرب وإعادة تصديره.

كما تحدث عن شبكات تنقل النفط ومشتقاته من حقول كركوك والسليمانية إلى إيران، حيث تجري عمليات تكرير وخلط قبل إعادة تصدير المنتجات النفطية إلى أفغانستان.



وأوصى التقرير بإجراء تحقيق مالي بأثر رجعي لتحديد الجهات المستفيدة وحجم الأضرار التي لحقت بالإيرادات العراقية، وتشديد الرقابة على الصهاريج، وإنهاء عمليات البيع خارج منظومة التسويق الرسمية.