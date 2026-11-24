خبرني - اختارت الفنانة المصرية مي عمر الرد بنفسها على الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن علاقتها الزوجية بالمخرج المصري محمد سامي، ونشرت صورة رومانسية تجمعهما عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، في رسالة مباشرة نفت بها ما تردد عن انفصالهما.

وشاركت مي عمر الصورة مع زوجها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها في «إنستغرام»، وأرفقتها بتعليق مقتضب قالت فيه: «كفاية إشاعات أرجوكم»، لتضع حدًا لما جرى تداوله بشأن حياتهما الخاصة.

محمد سامي ينفي الطلاق والخيانة

وكان المخرج المصري محمد سامي قد رد في وقت سابق على الأنباء نفسها، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، نفى فيه وجود انفصال أو خيانة أو أزمة زوجية بينه وبين مي عمر، واختصر توضيحه بالقول: «لا في خيانة ولا طلاق ولا موضوع من أساسه».

وربط سامي انتشار هذه الأخبار بانشغال كل منهما بتصوير عمله الفني الجديد؛ إذ كان يعمل على مسلسل «تمكين»، بينما كانت مي عمر تصور مسلسل «حليمة جبران»، قبل أن يفاجآ بتداول أنباء عن انفصالهما، من دون معرفة مصدر تلك المعلومات.

وتطرق المخرج إلى طبيعة علاقته بزوجته، مؤكدًا أن الحب والاحترام المتبادل يمثلان أساس زواجهما الممتد منذ 16 عامًا، وأنهما لم يواجها أزمات زوجية كبيرة طوال هذه الفترة.

وأوضح أن ما قد يحدث بينهما من اختلافات يندرج ضمن التفاصيل اليومية المعتادة في العلاقات الزوجية، مشددًا على أن علاقتهما تقوم على الصداقة والحب والاحترام.

وفي رسالته إلى مروجي الأخبار غير الصحيحة، دعا سامي إلى الاهتمام بما يجمع الشريكين من مودة ووفاء ومساندة، بدلًا من اختلاق روايات تتناول حياتهما الشخصية، مؤكدًا أن هذه القيم هي التي تحكم علاقته بمي عمر.

محمد سامي يستعد لمسلسل «تمكين» في رمضان 2027

على الصعيد الفني، يواصل محمد سامي التحضير لمسلسل «تمكين»، الذي يتولى تأليفه وإخراجه، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، ويجمع في بطولته عمرو سعد وياسمين صبري، في أول تعاون فني بينهما.

وكان فريق العمل قد انتهى من تصوير مجموعة من المشاهد الخارجية داخل أحد المباني المعروفة بمنطقة وسط البلد في القاهرة، بمشاركة عمرو سعد وأحمد زاهر، اللذين يجسدان شخصيتي ضابطين في الأمن الوطني.

واستغرق تصوير هذه المشاهد يومين متتاليين، قبل انتقال فريق المسلسل إلى منطقة زراعية لاستكمال تصوير بقية الأحداث.

وتستند قصة العمل إلى وقائع مستوحاة من أحداث حقيقية شهدتها السنوات الماضية، فيما يتولى تامر مرسي مهمة الإنتاج، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية.

وتضم قائمة أبطال المسلسل، إلى جانب عمرو سعد وياسمين صبري، كلًا من أحمد زاهر، وعماد زيادة، وخالد الصاوي، وأحمد رزق، وفتحي عبد الوهاب، وماجد المصري، ومحمود عبد المغني، وكمال أبو رية، وميرفت أمين، وأشرف زكي، وإدوارد، وصفاء الطوخي، وفتوح أحمد، وسارة نخلة، ومحمد الدسوقي.