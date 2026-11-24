خبرني - استعادت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد تفاصيل أزمة صحية تعرضت لها قبل صعودها إلى منصة عرض فيكتوريا سيكريت 2026، بعدما واجهت صعوبة حادة في التنفس خلال استعداداتها لتقديم الإطلالة الافتتاحية، في لحظات سبقت ظهورها أمام الجمهور.

وفي مقابلة مع مجلة «هاربرز بازار»، تحدثت بيلا عن النوبة التي تعرضت لها قبل انطلاق العرض في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، موضحة أن الأمر بدأ أثناء ممارستها تمارين التمدد، وتحول سريعًا إلى لحظات من القلق مع بدء العد التنازلي لظهورها على المنصة.

بيلا حديد تستعيد لحظات صعبة قبل افتتاح العرض

روت بيلا حديد أن الأزمة بدأت أثناء محاولتها تمديد منطقة الترقوة، قبل أن تشعر بتأثر قدرتها على التنفس بصورة مفاجئة، وقالت: «قبل خروجي مباشرة إلى المنصة لتقديم الإطلالة الافتتاحية، هممت بتمارين تمدد لمنطقة الترقوة بالكامل، ولا أعرف حتى ما الذي حدث تحديدًا؛ شعرت بأن رئتيّ على وشك الانهيار، ولم أعد قادرة على التنفس، وفي تلك اللحظة بالذات بدأ العد التنازلي: خمسة، أربعة...».

ولم تذكر العارضة تشخيصًا طبيًا محددًا للحالة التي تعرضت لها في تلك اللحظات، لكنها ربطت ما حدث بالتقلبات الصحية التي تعيشها منذ سنوات، في ظل معاناتها من مجموعة من الأمراض المزمنة، من بينها متلازمة تسارع نبضات القلب الانتصابي الوضعي (POTS)، واضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي (PMDD)، والانتباذ البطاني الرحمي، إلى جانب مرض لايم.

وتحدثت بيلا بصراحة عن الصعوبات التي تواجهها في التوفيق بين متطلبات عملها وحالتها الجسدية، مشيرة إلى أن قدرتها على التحمل تتغير من وقت إلى آخر؛ فقد تشعر بأنها في أفضل حالاتها، ثم تواجه تراجعًا مفاجئًا في وضعها الصحي.

وأوضحت أن جسدها لا يستجيب دائمًا لما يطلبه عقلها، وأن الضغوط المهنية المتراكمة قد تصل بها إلى مرحلة تعجز فيها عن مواصلة تحمل الأعباء بالطريقة التي تتوقعها من نفسها.

ولفتت إلى أن الجمهور غالبًا ما يشاهد الصورة النهائية للعارضة أثناء وقوفها على المنصة، من دون أن يعرف حجم الألم والإرهاق اللذين قد يصاحبان استعداداتها أو تفاصيل عملها اليومي.

بيلا حديد تستعين بشخصية «بيليندا» لمواجهة الضغوط

من بين التفاصيل التي كشفت عنها بيلا حديد، اعتمادها على شخصية بديلة أطلقت عليها اسم «بيليندا»، تلجأ إليها في المواقف التي تتطلب التعامل مع ضغوط استثنائية، سواء خلال العمل أو عند مواجهة أزمات مفاجئة.

وشرحت العارضة أن هذه الشخصية تساعدها على الفصل بين مشاعرها الشخصية ومتطلبات اللحظة، إذ تتولى «بيليندا» التعامل مع الجانب الأكثر صعوبة، بينما تستكمل هي الجزء الآخر من المهمة.

وأضافت مازحة أن هذه الطريقة تساعدها على إنجاز المطلوب منها، لكنها دفعتها أيضًا إلى التفكير في العودة إلى العلاج النفسي، في إشارة إلى حجم الضغوط التي تواجهها في عملها.

مرض لايم يرافق بيلا حديد منذ سنوات

بدأت معاناة بيلا حديد الصحية عام 2012، عندما شُخّصت بمرض لايم، وهو عدوى بكتيرية تنتقل إلى الإنسان عبر لدغات القراد المصاب. ولم تكن بيلا الوحيدة في عائلتها التي واجهت المرض، إذ شُخّصت به والدتها يولاندا وشقيقها أنور أيضًا.

وسبق للعارضة أن شاركت متابعيها جوانب من رحلتها العلاجية، من بينها صور نشرتها من داخل المستشفى، ظهرت خلالها موصولة بأجهزة طبية، شملت قناع الأكسجين والمحاليل الوريدية.

كما تحدثت عن وضعها الصحي عقب مشاركتها في عرض فيكتوريا سيكريت 2025، بعدما أبدى الجمهور قلقه بسبب ملامح التعب التي ظهرت عليها آنذاك.

وأوضحت أن دورتها الشهرية بدأت صباح يوم العرض، وأن جسدها لم يكن قد استعاد كامل عافيته بعد فترة علاج أمضتها في المستشفى، لكنها بذلت كل ما استطاعت لتقديم العرض.

بيلا حديد تنتقد الأحكام على مظهر العارضات

لم يقتصر حديث بيلا حديد على تجربتها الصحية، بل تناول أيضًا نظرة الجمهور وصناعة الموضة إلى التغيرات التي تطرأ على أجساد النساء، وانتقدت التفسيرات المتسرعة التي يطرحها البعض عند ملاحظة اختلاف ملامحها أو وزنها من ظهور إلى آخر.

وأوضحت أن وجهها قد يبدو منتفخًا في بعض الأيام، بينما تظهر شاحبة أو نحيلة في أيام أخرى، وهي تغيرات تدفع بعض المتابعين إلى إطلاق تعليقات وتكهنات لا تستند إلى معرفة بأسبابها الحقيقية.

وأضافت أن هناك من يربط تغير مظهرها بتعاطي المخدرات أو سلوكيات أخرى، من دون إدراك أن الظروف الصحية قد تؤثر في شكل الجسم والوجه.

ودعت بيلا إلى زيادة الوعي بالتغيرات الهرمونية واضطرابات المناعة وانعكاساتها الجسدية، مطالبة بالتعامل بمزيد من التفهم مع العارضات والنساء عمومًا، بدلًا من إصدار أحكام على مظهرهن من دون معرفة الظروف الصحية التي يمررن بها