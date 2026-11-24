خبرني - حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن إيران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية وصواريخ بعيدة المدى، متهماً طهران بالسعي إلى استهداف إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، إلى جانب التخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأفراد من عائلته ومسؤولين كبار في إدارته.

وقال كاتس، خلال إحاطة للصحافيين، إن إسرائيل تعلم منذ فترة بتطوير إيران أسلحة كيميائية، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لطهران بتهديدها بأسلحة الدمار الشامل.

كما أضاف أن إيران تعمل على تطوير صواريخ يصل مداها إلى 4 آلاف كيلومتر، معتبراً أنها تشكل تهديداً محتملاً لأوروبا أيضاً. كما أشار إلى احتمال أن تبادر طهران إلى شن هجوم مفاجئ على إسرائيل، قائلاً إن الإيرانيين قد يختارون عدم التعرض للمفاجأة للمرة الثالثة.

في حين، اتهم كاتس إيران باتخاذ قرار لاغتيال ترمب وأفراد من عائلته ومسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، من دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة تدعم هذه الاتهامات.



خلافات بشأن توقيت ضرب إيران

إلى ذلك، كشف كاتس أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب درس إمكانية شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية، لكنه أرجأ اتخاذ القرار.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغه بأنه لا يريد شن هجوم قبل الانتخابات، نافياً وجود أي خلاف بينه وبين نتنياهو ورئيس الأركان بشأن الموقف من التطورات الأمنية.

أتت هذه التصريحات فيما لوح الرئيس الأميركي بالخيار العسكري ضد طهران بعد بداية العام الجديد (2027) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، في ظل استمرار التوترات العسكرية والتصعيد في المنطقة، وتهديد أمن الملاحة في هرمز. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده، الجمعة الماضي، في البيت الأبيض، إن طهران تريد اتفاقا لإنهاء الأعمال العدائية، لكننا نريد إبرام اتفاق حقيقي وليس زائفا".

كما اعتبر ترمب أن المقترح الإيراني المعدل الذي يتضمن 7 مطالب مقابل فتح مضيق هرمز خلال يومين "غير مقبول".