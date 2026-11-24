خبرني - مع التقدم في العمر، تفقد الأوعية الدموية تدريجياً جزءاً من مرونتها، وقد تصبح أكثر تيبساً، ما يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية. لكن دراسة بريطانية حديثة تشير إلى احتمال أن يساعد مكمل غذائي متعدد المكونات في تحسين بعض مؤشرات صحة الأوعية الدموية.

واختبر باحثون من جامعة ساري مكمل "نوفوس كور" (Novos Core)، المتاح تجارياً والمسوّق لدعم إبطاء الشيخوخة، لرصد تأثيره في وظيفة الأوعية الدموية لدى البالغين، وفقاً لما نقله موقع "Science Alert".



تجربة استمرت 6 أشهر

شملت الدراسة 61 شخصاً تجاوزوا سن الأربعين، قُسّموا إلى مجموعتين؛ تناولت إحداهما المكمل الغذائي في صورة مسحوق، بينما تلقت الأخرى مسحوقاً وهمياً. واستمرت المتابعة 6 أشهر، مع قياس مؤشرات عدة لصحة القلب والأوعية، من بينها وظيفة بطانة الأوعية الدموية، المعروفة باسم "الأندوثيليوم".

تحسن في وظيفة الأوعية

أظهرت النتائج تحسناً في بعض مؤشرات وظيفة الأوعية لدى المجموعة التي تناولت المكمل، مع رصد تغيرات مبكرة ظهرت بعد ساعة واحدة من تناوله.

ووفقاً للباحثين، ارتبط الاستخدام اليومي للمكمل لمدة 6 أشهر بتحسن وظيفة بطانة الأوعية، وانخفاض تيبس الشرايين، إلى جانب تراجع ضغط الدم الانقباضي مقارنة بالمجموعة التي تلقت الدواء الوهمي.

انخفاض ضغط الدم

أصبحت الأوعية لدى المشاركين الذين تناولوا المكمل أكثر قدرة على التوسع، بما يسمح بمرور الدم بصورة أفضل، كما أظهرت القياسات انخفاضاً في تيبس الشرايين.

وكان أبرز النتائج تراجع ضغط الدم الانقباضي بمقدار 6.1 ملم زئبق في المتوسط مقارنة بالمجموعة الضابطة. كذلك انخفض الخطر المحسوب للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية خلال السنوات العشر المقبلة، لكن الدراسة لم ترصد هذه الأحداث فعلياً، بل اعتمدت على تقديرات للمخاطر.

ولم يظهر فرق واضح بين المجموعتين في مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

ما مكونات المكمل؟

يضم "نوفوس كور" مجموعة من المكونات، من بينها المغنيسيوم والغلوكوزامين ومستخلص الزنجبيل وفيتامين "سي". واختيرت هذه التركيبة استناداً إلى أبحاث سابقة تناولت صلة بعض هذه العناصر بمسارات بيولوجية مرتبطة بالشيخوخة، مثل الالتهاب والإجهاد التأكسدي ووظيفة الأوعية الدموية.

لكن الدراسة لم تحدد تأثير كل مكون على حدة، ولذلك لا يمكن الجزم بالمادة المسؤولة عن التحسن المرصود.

نتائج واعدة تحتاج إلى تأكيد

رغم النتائج المشجعة، لا تثبت الدراسة أن المكمل يمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، أو أنه يبطئ الشيخوخة بصورة عامة. كما أن عدد المشاركين محدود، وتحتاج النتائج إلى التحقق منها في تجارب أكبر وأكثر تنوعاً.

وقالت العميدة المؤسسة لكلية الطب في جامعة ساري، جولييت رايت، إن النتائج تقدم دليلاً أولياً مثيراً للاهتمام، لكن المطلوب هو معرفة ما إذا كانت التغيرات في مؤشرات صحة الأوعية ستترجم إلى فوائد صحية طويلة الأمد.

تمويل من الشركة المنتجة

ومن النقاط التي تستحق الانتباه أن شركة "نوفوس"، المنتجة للمكمل، موّلت الدراسة، رغم أن الباحثين ذكروا أنها لم تشارك في تصميمها أو جمع البيانات وتحليلها الأولي وتفسيرها.