خبرني - أكدت وزيرة المرأة التونسية أسماء الجابري، خلال جلسة برلمانية عامة لمناقشة موازنة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الدولة ملتزمة بصون الحقوق المكتسبة للمرأة ومواصلة دعمها.



وشددت على أن مكاسب المرأة التونسية ليست موضوعًا للجدل أو المزايدة، وأن أي محاولات للتشكيك في ثوابت المجتمع لا تستند إلى أساس صلب، باعتبار أن الدستور حسم هذه المسائل.

وأبرزت أن تونس لن تتراجع عن مكاسبها، وستظل وفية لمقاربتها المجتمعية القائمة على حماية الحقوق وتعزيز مكانة المرأة.

جاء ذلك ردًا على دعوة النائب التونسي عبدالستار الزارعي لإجراء استفتاء شعبي لتعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يحظر تعدد الزوجات منذ نحو 70 عامًا، والسماح بتعدد الزوجات، وسط انتقادات حادة من نواب وشخصيات عامة حذرت من المساس بالمكتسبات القانونية للمرأة التونسية.

ودعا الزارعي إلى مراجعة التشريعات المنظمة للأسرة والسماح بتعدد الزوجات، معتبرًا أن الخطوة قد تسهم في معالجة بعض المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسر التونسية.

ودافع النائب عن مقترحه مستندًا إلى ما وصفه بإباحة تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، مؤكدًا تمسكه بطرح القضية رغم الانتقادات التي تعرض لها والاتهامات الموجهة إليه بالرجعية والتخلف.

القانون التونسي

يحظر القانون التونسي تعدد الزوجات بموجب مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 أغسطس/آب 1956، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1957.

وتنص التشريعات التونسية على تجريم الزواج بأكثر من امرأة في الوقت نفسه، مع إقرار عقوبات جزائية بحق من يخالف هذا الحظر.

وشكلت مجلة الأحوال الشخصية تحولًا مهمًا في تنظيم العلاقات الأسرية داخل تونس، إذ أقرت مجموعة من الحقوق والضمانات القانونية للمرأة، من أبرزها منع تعدد الزوجات، وإسناد الطلاق إلى القضاء، وإقرار المساواة بين الزوجين في أسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره.

كما منعت إجبار المرأة على الزواج دون رضاها، وألزمت بإتمام الزواج في إطار قانوني رسمي، مع وضع شروط وضوابط تتعلق بسن الزواج وإجراءاته.