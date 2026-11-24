خبرني - يخلط كثير من السائقين بين إطارات جميع الفصول وإطارات جميع الأحوال الجوية، نظرا إلى تشابه استخدامهما على مدار العام، دون الحاجة إلى استبدالهما مع تغير الفصول.



لكن التشابه في التسمية والاستخدام لا يعني تطابقهما في الأداء، إذ يظهر الاختلاف الأبرز بين النوعين عند انخفاض درجات الحرارة وحلول فصل الشتاء.

ففي حين تناسب إطارات جميع الفصول التقليدية المناطق ذات المناخ المعتدل، صُممت إطارات جميع الأحوال الجوية لتوفير تماسك وثبات أفضل في الأجواء الباردة، بما في ذلك القيادة على الطرق المغطاة بالثلوج.

وتجعل هذه الميزة النوع الثاني خيارًا عمليًا للسائقين الذين يعيشون في مناطق تشهد تقلبات موسمية وتغيرات حادة في الطقس، ولا يرغبون في تبديل إطارات سياراتهم بين الصيف والشتاء.

ويستعرض تقرير نشره موقع «موتور وان» أبرز الفروق بين النوعين، ومزايا كل منهما، والظروف التي يناسبها.

ما هي إطارات جميع الفصول؟

صُممت إطارات جميع الفصول لتوفير أداء متوازن على مدار العام. فهي مصممة للتعامل مع الطرق الجافة والمبللة، وحتى مع تساقط الثلوج الخفيفة أحيانًا، دون الحاجة إلى تغيير الإطارات كل بضعة أشهر.

تتميز هذه الإطارات بتركيبات مطاطية ونقوش مداس مُحسّنة لتناسب نطاقًا واسعًا نسبيًا من درجات الحرارة، مما يجعلها خيارًا شائعًا لسائقي السيارات في المناطق ذات الشتاء المعتدل، وفقًا لشركة بيريللي.

مع ذلك، ثمة عيب: إطارات جميع الفصول ليست بالضرورة مصممة لظروف الشتاء القاسية. فعندما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، قد تصبح تركيباتها المطاطية أقل مرونة، مما يقلل من قدرتها على التماسك مع الطرق الباردة.



كما تفتقر نقوش مداسها عمومًا إلى الحواف الحادة والميزات المُخصصة للثلج الموجودة في إطارات الشتاء المُخصصة.

كما أن معظم الإطارات التقليدية المخصصة لجميع الفصول لا تحمل رمز 3PMSF، مما يعني أنها لم تستوفِ متطلبات الأداء القياسية المتعلقة بالتماسك على الثلوج والمقترنة بهذا التصنيف.

ومع ذلك، تظل هذه الإطارات خياراً عملياً واقتصادياً للسائقين الذين نادراً ما يواجهون تساقطاً كثيفاً للثلوج أو درجات حرارة متجمدة.

ما هي إطارات جميع الأحوال الجوية؟

وتُعدّ إطارات جميع الأحوال الجوية بديلاً أكثر كفاءةً في فصل الشتاء من الإطارات التقليدية متعددة المواسم، كما توضح شركة ميشلان. وهي مصممة للاستخدام على مدار العام، ولكن تصميمها يركز بشكل أكبر على الحفاظ على التماسك عند انخفاض درجات الحرارة.

ويستخدم المصنّعون عادةً مركبات مطاطية مُصممة لتكون أكثر مرونة في الظروف الباردة، بالإضافة إلى تصميمات مداس تتضمن أخاديد إضافية وحواف حادة لتحسين التماسك على الطرق المغطاة بالثلوج.

ويُعدّ رمز ندفة الثلج الجبلية ثلاثية القمم أبرز الفروقات. فقد اجتازت إطارات جميع الأحوال الجوية التي تحمل هذا الرمز اختبارًا معياريًا للتماسك على الثلج، مما يُثبت مستوىً أدنى من الأداء في ظروف الثلوج الكثيفة.

مع ذلك، فإن شهادة ندفة الثلج الجبلية ثلاثية القمم لا تجعل إطار جميع الأحوال الجوية مُكافئًا لإطار شتوي مُخصص.

فالإطارات الشتوية مُصممة خصيصًا لظروف الطقس البارد القاسية، وتُعتبر عمومًا الخيار الأفضل للسائقين الذين يواجهون بانتظام ثلوجًا كثيفة وجليدًا ودرجات حرارة متجمدة لفترات طويلة.

وصُممت الإطارات الصالحة لجميع الأحوال الجوية لتكون حلاً وسطاً بين الإطارات التقليدية المخصصة لجميع الفصول وإطارات الشتاء، فهي توفر للسائقين أداءً أفضل في ظروف الشتاء دون الحاجة إلى تبديل الإطارات مرتين في السنة.

ما الفرق؟

وعلى الرغم من أن كلا النوعين من الإطارات مصممان للقيادة على مدار العام، إلا أنهما يختلفان في عدة جوانب مهمة، بما في ذلك التماسك على الثلج، والأداء في درجات الحرارة المختلفة، والتحكم اليومي.

ويُعدّ الأداء في فصل الشتاء أبرز هذه الاختلافات. تستطيع إطارات جميع الفصول التعامل مع الثلوج الخفيفة العرضية، لكن أداءها يتراجع مع تدهور الأحوال الجوية.

وتتميز إطارات جميع الأحوال الجوية بنقوش مداس مُصممة خصيصًا لفصل الشتاء، مع شقوق وأخاديد إضافية تُساعد على الحفاظ على التماسك على الطرق المُغطاة بالثلوج.

وتلعب درجة الحرارة دورًا هامًا أيضًا. قد تفقد إطارات جميع الفصول التقليدية مرونتها مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر، بينما صُممت إطارات جميع الأحوال الجوية للحفاظ على مرونة أكبر في الظروف الباردة.

مع ذلك، توجد بعض السلبيات. قد تُوفر إطارات جميع الفصول تجربة قيادة أكثر هدوءًا وراحة، وذلك حسب الطراز. قد تُصدر إطارات جميع الأحوال الجوية ضوضاءً أكثر على الطريق أو تتميز بخصائص تحكم مختلفة نظرًا لتصميم مداسها الأكثر قوة.

ويُعدّ السعر عاملًا آخر يجب مراعاته. قد تكون إطارات جميع الأحوال الجوية أغلى من مثيلاتها من إطارات جميع الفصول، مع العلم أن هذا يعتمد على العلامة التجارية والحجم ونوع الإطار.

ولا يضمن أي من النوعين بالضرورة عمرًا أطول للمداس، لذا يُنصح بالتحقق من ضمانات الشركة المصنعة واختبارات الإطارات المستقلة.