خبرني - أصدر لاعبو نادي الزمالك المصري بياناً رسمياً من أجل المطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة.

وأكد لاعبو الزمالك في البيان، عدم حصولهم على أي جزء من مستحقاتهم التعاقدية عن الموسم الجاري.

كما أشار اللاعبون إلى وجود مكافآت متأخرة للاعبين عن 14 مباراة من الموسم الماضي، و12 مباراة من الموسم الحالي.

وأكد لاعبو الزمالك أنهم لا يطالبون بصرف جميع المستحقات دفعة واحدة، لكنهم يريدون جدولاً زمنياً واضحاً وآلية منتظمة للصرف.

كما شدد اللاعبون في البيان على أن اللاعبين المصريين يعترضون على عدم صرف مستحقاتهم، في الوقت الذي حصل فيه اللاعبون الأجانب في الفريق على أموالهم بعد التهديد بعدم الاستمرار.

وأشار اللاعبون إلى أن هناك نقص في أدوات التدريب وتحمل اللاعبين مشقة السفر الخارجي بنظام الترانزيت وشركات الطيران الاقتصادية.

وأوضح اللاعبون في البيان أن بعضهم باع سياراتهم الخاصة من أجل الوفاء بالتزاماتهم المالية والمعيشية.

وأشاروا إلى أن جلسة حسين لبيب، رئيس الزمالك، مع قادة الفريق لم تسفر عن حلول، بعدما أكد رئيس النادي عدم امتلاكه حلولاً أو موعداً محدداً لصرف المستحقات.

وشدد اللاعبون على أن استمرار الأزمة يؤثر سلباً على استقرار غرفة الملابس والحالة النفسية للفريق.

وطالب لاعبو الزمالك مجلس الإدارة بتحمل مسؤولياته وإيجاد حلول عاجلة لأزمة المستحقات دون تمييز بين اللاعبين المصريين والأجانب.

وأنهوا البيان بالإشارة إلى أنهم لا يبحثون عن صدام مع الإدارة، وإنما يطالبون بحقوقهم ومواصلة المنافسة على البطولات.