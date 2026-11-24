خبرني - دان الأردن اليوم استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة السعودية الرياض، وآخرها الهجوم على أحد أبراج المركز المالي في الرياض والذي أسفر عن إصابة 11 شخصًا، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن المطلق واستنكارَه الاعتداءات السافرة على المدنيين والمرافق المدنية والاقتصادية في السعودية.
كما أكّدت تضامن الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة، ووقوفه التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وأعربت الوزارة عن تمنيات الشفاء العاجل للمصابين.