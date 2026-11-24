خبرني - كشفت مصادر سياسية للقناة 12 الإسرائيلية أن معسكر التغيير يدرس أحد السيناريوهات القائمة على تشكيل حكومة «ضيقة وقصيرة الأمد»، تؤدي اليمين أمام الكنيست، وتضم خمسة أو ستة وزراء يتولون الحقائب الأساسية، وهي الخارجية والدفاع والمالية والأمن الداخلي والقضاء، قبل التوجه سريعًا إلى انتخابات جديدة.

وبحسب المصادر، يهدف هذا السيناريو إلى اختبار إمكانية انضمام قوى سياسية أخرى إلى الحكومة بعد تشكيلها، بما يتيح توسيعها، وفي حال تعذّر تحقيق ذلك، سيتم حل الحكومة خلال فترة قصيرة.

وتسعى هذه الخطوة إلى إظهار أن معسكر التغيير أوفى بالتزاماته، من خلال إقصاء بنيامين نتنياهو عن السلطة، وعدم الاعتماد على القائمة المشتركة بشكل دائم، وإنما الاستعانة بها بصورة مؤقتة لإخراج نتنياهو من الحكم، ثم خوض الانتخابات المقبلة من موقع قوة.

وأكد مسؤولون كبار في معسكر التغيير أن هذا السيناريو مطروح على الطاولة، مشيرين إلى أنه أحد الخيارات التي يجري بحثها، إلى جانب سيناريوهات أخرى يسعى المعسكر إلى إحراز تقدم بشأنها.