خبرني - كشفت شبكة «إن بي سي» الأمريكية أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقشون إمكانية تنفيذ هجمات عسكرية تستهدف اغتيال قيادات بارزة في النظام الإيراني، بهدف إزاحة الشخصيات المتشددة من السلطة والمساعدة في إنهاء الحرب.

ونقلت الشبكة، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول أمريكي وشخص مطلع على المناقشات، أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن هذه الخطوة، ويدرس خيارات عسكرية أخرى، من بينها استئناف ضربات واسعة النطاق داخل إيران.

وبحسب التقرير، يرى مؤيدو هذا التوجه داخل الإدارة الأمريكية أن اغتيال مسؤولين إيرانيين كبار سيوجه رسالة إلى القيادة في طهران مفادها أن واشنطن قادرة على الوصول إلى كبار مسؤوليها في أي وقت.

في المقابل، يحذر معارضو الخطة من أن تؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال تشدد القيادة الإيرانية المتبقية، وتقويض فرص استئناف المفاوضات، فضلاً عن تعريض مسؤولين أمريكيين لمخاطر أمنية.

ولم تكن فكرة استهداف المسؤولين الإيرانيين جديدة، إذ أفادت شبكة «سي إن إن» بأن قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي أُدرج في تموز/يوليو الماضي ضمن قوائم أمريكية لشخصيات داخل النظام اعتبرتها واشنطن تعرقل المفاوضات بصورة نشطة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة درست استهداف شخصيات مدرجة على القائمة بشكل مباشر في حال تجددت الحرب الشاملة.

وقبل خمسة أيام، ذكر موقع «أكسيوس» أن ترامب يدرس تنفيذ هجوم مشترك مع إسرائيل، قد يشمل منشآت نووية وجسوراً ومحطات كهرباء، إلى جانب قيادات عسكرية ومدنية إيرانية.

وكان ترامب قد قال الأحد إنه يميل إلى استئناف الهجمات بعد حلول العام الجديد، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وفي المقابل، أقر ترامب سابقاً بأن سياسة الاغتيالات لها ثمن، ملمحاً قبل نحو شهر ونصف إلى أن واشنطن ربما ذهبت بعيداً في استهداف القيادة الإيرانية، وأن عمليات الاغتيال جعلت من الصعب على الولايات المتحدة العثور على مسؤولين في طهران يمكن التفاوض معهم.

ويأتي التقرير في وقت تتصاعد فيه التصريحات المتشددة داخل إيران، إذ قال قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، اليوم، إن «الحرب لم تعد بالضرورة إقليمية»، مشيراً إلى أن مدى الصواريخ الإيرانية لا تحده قيود جغرافية.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران «لن تتخذ أي خطوة ولن تدخل في أي مفاوضات» قبل تنفيذ شروطها السبعة، مهدداً بتغيير جغرافية المواجهة إذا ارتكبت الولايات المتحدة أي خطأ.

في المقابل، بدا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكثر ميلاً إلى التهدئة، مؤكداً أن وزارته تواصل فتح قنوات دبلوماسية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

ويعكس هذا التباين استمرار الانقسام داخل المواقف الإيرانية بين تيار متشدد يرفض التفاوض قبل تلبية شروط طهران، ومساعٍ دبلوماسية لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع واشنطن.