خبرني - تحدثت الفنانة المصرية مريم الخشت عن محطات من تجربتها في التمثيل، مستعيدة كواليس دخولها المجال بعد سنوات من التردد والخوف، والفرصة التي لم تستطع استثمارها في بداياتها قبل أن تقرر تغيير طريقة تعاملها مع العروض الفنية.

وتناولت الخشت، في تصريحات تلفزيونية، علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأسباب رفضها المبالغة في تعديل صورها، كما كشفت تفاصيل مشاركتها المقبلة مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل «الظل»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027.

استعادت مريم الخشت ذكرياتها مع بداياتها في مجال التمثيل، موضحة أنها ظلت لسنوات ترفض احترافه، على الرغم من حبها للمسرح ومشاركتها في عدد من العروض المسرحية، بسبب خوفها من خوض التجربة على نحو مهني.

وأضافت أن عددًا من أصدقائها العاملين في المجال الفني كانوا يرشحونها لأداء أدوار في أعمال درامية وسينمائية، لكنها لم تكن تحسم قرارها بشأن قبول تلك العروض، وظلت تتردد في اتخاذ الخطوة.

وأوضحت أن نقطة التحول بدأت عندما تلقت اتصالًا من إنجي القاسم، التي كانت تعمل آنذاك ضمن ورشة السيناريست المصري تامر حبيب، وعرضت عليها المشاركة في أحد الأعمال الدرامية. وأبدت الخشت حماسها للفكرة، من دون أن تعرف أن العمل المقصود هو مسلسل «جراند أوتيل».

لكنها لم تتلق اتصالًا آخر بشأن العرض، كما لم تبادر بالسؤال عن مصير الفرصة، لأنها لم تكن معتادة متابعة مثل هذه التفاصيل أو السعي وراءها. وبعد عرض المسلسل، أدركت أنها أضاعت فرصة المشاركة فيه، وشعرت بالندم لأنها لم تتخذ خطوة إضافية لمعرفة ما حدث.

وقالت إن تلك التجربة دفعتها إلى إعادة النظر في أسلوب تعاملها مع الفرص الفنية، وقررت تجاوز مخاوفها والمشاركة في الموسم الرمضاني التالي، وهو ما تحقق من خلال مسلسل «لا تطفئ الشمس»، الذي مثّل بداية تجربتها في الدراما التلفزيونية.

مريم الخشت تتحدث عن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي

تطرقت مريم الخشت إلى طبيعة علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لا تتابع التعليقات باستمرار، ولا تهتم بالنشر اليومي من أجل زيادة معدلات الوصول والتفاعل.

وأوضحت أنها تنشر أحيانًا مقاطع عبر منصة «تيك توك» عندما تجد محتوى يلفت اهتمامها أو ترغب في مشاركته مع متابعيها، من دون الالتزام بمواعيد محددة أو جدول ثابت للنشر.

وشددت على أنها تفضل التعبير عن نفسها بعفوية، ولا تلزم نفسها بالظهور أمام متابعيها عندما لا يكون لديها ما ترغب في قوله أو مشاركته.

ووصفت علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها وسيلة موجودة «في جيبي»، موضحة أنها تستطيع التحكم في استخدامها وفتحها أو إغلاقها وقتما تشاء، من دون السماح لها بالاستحواذ على وقتها أو التحكم في تفاصيل حياتها.

لماذا ترفض مريم الخشت تغيير ملامحها في الصور؟

كشفت الفنانة المصرية عن رأيها في تعديل الصور، موضحة أنها لا تمانع إجراء تعديلات محدودة تتعلق بالإضاءة أو زوايا التصوير، لكنها ترفض تغيير ملامح وجهها بصورة مبالغ فيها.

وأشارت إلى أنها تفضل الظهور بالملامح التي اعتادت رؤيتها في المرآة، ولا ترغب في استخدام التعديلات الرقمية التي تغير شكل الشفاه أو تشد الوجه، أو تمنحه هيئة مختلفة عن مظهرها الحقيقي.

وأوضحت الخشت أن موقفها يستند إلى سببين رئيسيين؛ أولهما رغبتها في الاحتفاظ بذكريات حقيقية عن مظهرها في المراحل العمرية المختلفة، حتى تتمكن بعد سنوات من العودة إلى صورها القديمة والتعرف إلى ملامحها كما كانت بالفعل، بدلًا من رؤية نسخة معدلة لا تعكس شكلها في تلك الفترة.

أما السبب الثاني، فيتعلق برفضها أن تتحول صورها إلى مصدر لشعور الآخرين بالنقص أو عدم الرضا عن مظهرهم، أو أن تدفعهم إلى مقارنة ملامحهم بصور لا تقدم صورة واقعية عن أصحابها.

في سياق حديثها عن معايير الجمال، استعادت مريم الخشت ذكريات طفولتها مع مجلات الموضة، موضحة أنها كانت تذهب إلى منطقة وسط البلد في القاهرة لشراء المجلات المستعملة، بسبب ارتفاع أسعار النسخ الجديدة.

وقالت إنها كانت تقضي وقتًا طويلًا في تأمل صور عارضات الأزياء والفنانين، وتتساءل عن سبب عدم امتلاكها شعرًا بالكثافة نفسها، أو ملامح ناعمة ومشدودة تشبه ما تراه في تلك الصور.

وأضافت أنها لم تكن تدرك في ذلك الوقت أن الصور المنشورة لا تعكس بالضرورة المظهر الحقيقي لأصحابها، وهو ما جعلها تشعر أحيانًا بأنها لا تتمتع بالجمال الكافي مقارنة بالوجوه التي كانت تراها في المجلات.

وأكدت أن هذه التجربة جعلتها أكثر إدراكًا لكيفية تأثير الصور المثالية في نظرة الإنسان إلى نفسه، كما دفعتها إلى رفض المساهمة في ترسيخ معايير جمالية غير واقعية، قد تنعكس سلبًا على ثقة الآخرين بأنفسهم.

مريم الخشت تشارك يوسف الشريف في مسلسل «الظل» برمضان 2027

وعن مشروعاتها الفنية المقبلة، أعلنت مريم الخشت مشاركتها في مسلسل «الظل» أمام الفنان يوسف الشريف، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

ويُخرج العمل أحمد نادر جلال، فيما يتولى تأليفه عمرو سمير عاطف، الذي سبق أن تعاونت معه الخشت في مسلسل «الشرنقة».

وأعربت الفنانة عن حماسها للمشاركة في العمل، موضحة أنه ينتمي إلى نوعية أعمال الجريمة، ويمنحها مساحة مختلفة عن الأدوار التي قدمتها سابقًا، بما يتيح لها خوض تجربة جديدة على مستوى الشخصيات التي تجسدها.

مريم الخشت عن شخصية «مي» في «طالع نازل»: أنانية وليست شريرة

وتحدثت مريم الخشت عن شخصية «مي» التي قدمتها في مسلسل «طالع نازل»، موضحة أنها لا تصنفها شخصية شريرة، رغم دخولها في علاقة عاطفية مع رجل متزوج.

وفسرت تصرفات الشخصية من خلال ارتباطها العاطفي بهذا الرجل منذ الطفولة، ونظرتها إلى زوجته باعتبارها عائقًا يحول دون استمرار علاقتها بحبيبها الأول.

وأضافت أن «مي» كانت تدرك أنها تأتي في المرتبة الثانية في حياة الرجل، لكنها أقنعت نفسها بأنها قادرة على الانتظار والتنازل وتحمل الصعوبات من أجل استمرار العلاقة.

وفرّقت الخشت بين ارتكاب الخطأ وامتلاك نية متعمدة للإيذاء، موضحة أن «مي» لم تكن تخطط لإيذاء «نورا»، لكنها لم تضع مشاعرها في الحسبان أيضًا، وانشغلت بتحقيق رغباتها الشخصية، وهو ما وصفته بالأنانية.

وربطت الفنانة تصرفات الشخصية بحالة الإنكار التي قد يعيشها بعض الأشخاص داخل العلاقات العاطفية غير المناسبة، عندما يقنعون أنفسهم بأن الطرف الآخر سيتغير، وأن الظروف ستصبح أفضل مع مرور الوقت، رغم أن الواقع قد يكون مختلفًا تمامًا عن الصورة التي يرسمونها في أذهانهم.