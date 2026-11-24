خبرني - كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة باث (University of Bath) البريطانية، أن واحداً من كل أربعة طلاب (25%) استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على دعم نفسي وعاطفي خلال الأشهر الستة الماضية.

استندت الدراسة إلى مسح شمل 2,020 طالباً من جامعة باث، وأظهرت أن الطلاب يستخدمون منصات مثل «ChatGPT» طلبًا للمشورة العاطفية، أو لفهم حالتهم النفسية، أو كبديل افتراضي للمدرب الشخصي والمعالج النفسي. ويرتفع هذا الاعتماد بشكل ملحوظ بين الفئات الأكثر عرضة للضغوط؛ إذ أفاد أكثر من ثلث الطلاب الذين يعانون من تدني مستويات الرفاهية النفسية بلجوئهم إلى هذه الأدوات، كما سجل الطلاب من ذوي الإعاقة المعلنة معدلات استخدام أعلى مقارنة بغيرهم.

يرى الدكتور جيفري لامبرت، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُعيد بالفعل تشكيل الطريقة التي يتعامل بها الأفراد مع صحتهم النفسية، مؤكداً أن الطلاب يستخدمون هذه الأدوات سواء كانت الجامعات وخدمات الرعاية الصحية مستعدة لذلك أم لا. وتكمن جاذبية هذه التطبيقات في توفرها الفوري على مدار الساعة، وتكلفتها المنخفضة، وقدرتها على تقديم ردود مخصصة دون شعور الطالب بالحرج أو الخوف من الوصمة الاجتماعية التي قد ترافق زيارة العيادات النفسية التقليدية.

مخاطر خفية وحدود لا تتجاوزها الخوارزميات

رغم الإمكانات الواسعة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات النفسية، يحذر الباحثون من فجوة كبيرة بين الإقبال الطلابي المتزايد وبين ما هو معروف علمياً عن سلامة هذه الأدوات وفعاليتها. وتتركز المخاطر الرئيسية في احتمالية تقديم روبوتات المحادثة معلومات غير دقيقة أو مضللة طبياً، فضلاً عن الهواجس المتعلقة بخصوصية البيانات الحساسة التي يشاركها الطلاب، وضعف استجابة هذه الأنظمة في حالات الطوارئ والأزمات النفسية الحادة التي تتطلب تدخلاً بشرياً عاجلاً.

استجابة الجامعات وآفاق البحث المستقبلي

إدراكاً منها لهذا الواقع الرقمي الجديد، بادرت جامعة باث إلى إصدار إرشادات توعوية مخصصة للطلاب لمساعدتهم على تقييم الفوائد والمخاطر قبل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في شؤونهم النفسية، وتوجيههم إلى قنوات الرعاية المهنية المعتمدة عند الحاجة.

وفيما يُشير الفريق البحثي إلى أن نتائج المسح تمثل نسبة استجابة بلغت 9.1% داخل جامعة واحدة ولا يمكن تعميمها تلقائياً على جميع طلاب المملكة المتحدة، يعمل الباحثون حالياً على توسيع نطاق الدراسة لتشمل جامعات متعددة على المستوى الوطني. وتهدف هذه الخطوة إلى رسم صورة شاملة لكيفية تفاعل الطلاب مع أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تطوير سياسات جامعية تحمي الصحة النفسية للطلاب وتوظف التكنولوجيا بأمان ومسؤولية.