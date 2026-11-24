خبرني - أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للطعن على قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس».

وكان قرار «كاس»، قضى بإلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بسحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من السنغال وإعادته إليها، بعد قبول الاستئناف السنغالي.

وأعرب الاتحاد المغربي، في بيان رسمي، عن استغرابه واحتجاجه على الحكم الصادر الثلاثاء بمدينة لوزان السويسرية، مشيراً إلى عدم أخذ مطالبه بعين الاعتبار، والمتعلقة بما وصفه بممارسات قد تمس نزاهة ومصداقية إجراءات التحكيم.

وأوضح الاتحاد المغربي أن من بين النقاط التي أثارها حدوث تواصل بين المحكم الألماني أولريش هاس ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قبل 48 ساعة من صدور القرار، معتبراً أن هذه الواقعة تستدعي ترتيب الآثار القانونية اللازمة بشأنها.

كما انتقد الاتحاد المغربي عدم مراعاة القرار للتوجه الذي أقره مؤخراً المجلس الدولي لكرة القدم «IFAB» والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن مغادرة اللاعبين أرض الملعب دون إذن الحكم، وما قد يترتب على ذلك من مسؤوليات وعقوبات انضباطية.

وأكد الاتحاد المغربي، في ختام بيانه، تمسكه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للطعن على قرار «كاس»، في خطوة تعكس استمرار النزاع القانوني بشأن هوية بطل النسخة الأخيرة من البطولة الأفريقية.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قررت في وقت سابق اعتبار المنتخب السنغالي خاسراً أمام المغرب بنتيجة 0-3 في نهائي البطولة، ومنح اللقب للمنتخب المغربي، قبل أن يلجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن على القرار، وينجح في استعادة اللقب.

وبقرار «كاس»، احتفظت السنغال بلقبها القاري الثاني، لتتساوى مع الجزائر والكونغو الديمقراطية، بينما ظل رصيد المنتخب المغربي عند لقب وحيد.