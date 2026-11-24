خبرني - في الدول التي تُدار فيها المشاريع الاستراتيجية بعقلية الحوكمة الرشيدة، تُقاس جدوى الشراكة مع القطاع الخاص بقدرة المستثمر على جلب رأس المال، وتحمّل المخاطر، ونقل التكنولوجيا بكلفة تنافسية. أما في ملف مشروع الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه، فإن الوثائق والبيانات الرسمية والقوائم المالية المدققة للشركات المتعاقدة تكشف عن معادلة مقلوبة تماماً؛ معادلة تحوّل مشروع الإنقاذ المائي من رافعة تنموية إلى التزام مالي مفتوح يمتد لثلاثة عقود، ويكشف عن أزمة عميقة في إدارة الدولة للملفات الكبرى.

أولاً: هندسة التمويل المقلوبة.. "BOT" على حساب الخزينة والضمان

يقوم جوهر عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) على أن يتدبّر المستثمر التمويل من موارده وملاءته المالية مقابل استغلال المشروع لفترة محددة. غير أن المعطيات الرسمية الصادرة عن اتفاقيات البحر الميت تُظهر أن الدولة الأردنية هي التي تكفلت بتأمين نحو 70% من الهيكل التمويلي البالغ قرابة 6.6 إلى 6.7 مليارات دولار:

3.413 جاءت على شكل قروض دولية ميسرة

رتبتها الدولة بضماناتها وعلاقاتها الدولية (من البنك الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، وجايكا، وغيرها).

381 مليون يورو عبارة عن منح ومبادلة ديون مستحقة على الأردن، جرى تحويلها لتمويل المشروع بدلاً من أن تخفف العبء عن الموازنة العامة.

1.15 مليار دولار قرض من تحالف البنوك الأردنية بقيادة بنك الإسكان وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

645+ مليون دولار مساهمة مباشرة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كشريك بنسبة 15% في المشروع.

النتيجة الإدارية والمالية هنا صادمة: الأردنيون—عبر خزينتهم، ومنحهم الدولية، ومدخرات تقاعدهم في الضمان الاجتماعي—هم المموّلون الفعليون للمشروع، بينما يحتفظ الائتلاف الأجنبي بملكية الأصول وعوائد التشغيل لثلاثين عاماً!

ثانياً: من 3 مليارات إلى 22 ملياراً.. فاتورة "شراء الماء" لا تكلفة الإنشاء

تُظهر إدارة الملف ميلاً واضحاً لتسويق الأرقام الأولية وتجزئة الحقيقة المالية. فبينما بدأت التقديرات الحكومية أمام البرلمان في عام 2023 بسقف لا يتجاوز 3 مليارات دولار، قفزت التكلفة الإنشائية عند التوقيع إلى 6.6 – 6.7 مليارات دولار.

الأخطر أن الرقم الإنشائي ليس سوى مقدمة الفاتورة؛ إذ تلزم اتفاقية شراء المياه (Water Purchase Agreement) سلطة المياه بشراء 300 مليون متر مكعب سنوياً بسعر 2.70 دولار للمتر المكعب (نحو 1.92 دينار أردني). وبحساب بسيط لفترة التشغيل الفعلية (نحو 26 إلى 27 سنة بعد إنجاز الإنشاء في 2030)، ستدفع الخزينة والمواطن ما بين 21 و22 مليار دولار (أكثر من 15 مليار دينار أردني). هذا الالتزام الإلزامي (Take-or-Pay) يضع الدولة أمام خيارين كلاهما مُرّ:

إما استنزاف الموازنة بدعم سنوي يتجاوز 810 ملايين دولار، أو نقل الصدمة السعرية مباشرة إلى فاتورة المواطن.

ثالثاً: سلسلة الوساطات وهشاشة الشريك الفني

تكشف الوثائق الرسمية للشركات أن إدارة العطاءات أفرزت هرماً من الوسطاء، يقتطع كلٌّ منهم هامش ربحه ومصاريفه الإدارية من الفاتورة النهائية:

1. مُنح العقد لشركة "ميريديام" (Meridiam) الفرنسية، وهي صندوق استثمار مالي غير متخصص في البنية التحتية المائية، وقد تحدث مديرها التنفيذي عن المشروع في محفل رسمي قبل إحالة العطاء بـ 17 شهراً، مما يثير تساؤلات جوهرية حول شفافية المنافسة.

2. استعانت "ميريديام" بشركة "سويز" (Suez) كشريك فني، رغم أن القوائم المالية المدققة لـ"سويز" (2024–2025) تُظهر أنها خارجة لتوّها من أزمة إفلاس وإعادة هيكلة في 2021، وترزح تحت ديون تتجاوز 7.8 مليارات يورو ومطالبات ضريبية بمليار يورو، مقابل أصول غير ملموسة متضخمة.

3. في نهاية السلسلة، يُسند التنفيذ الهندسي الفعلي على الأرض (EPC) إلى شركة "أوراسكوم" المصرية!

وهنا يبرز السؤال الإداري المشروع: إذا كانت الجهة المنفذة هي شركة إقليمية معروفة، والتمويل محلي ودولي جلبته الدولة، فما هي القيمة المضافة التي استدعت إدخال شركات استثمار مالية وكيانات مثقلة بالديون كوسطاء يرفعون الكلفة إلى الضعف؟

رابعاً: أزمة التدقيق والخطاب الرسمي

تتجلى هشاشة المتابعة المؤسسية في التفاصيل الفنية التي تُقدَّم للرأي العام؛ إذ وقع البيان الحكومي في خطأ ترجمة فادح حين روّج بأن حصة الفرد سترتفع إلى 110 أمتار مكعبة سنوياً، بينما تنص وثائق شركة "ميريديام" الأصلية على 110 لترات يومياً (وهو ما يتطابق حسابياً مع طاقة المشروع البالغة 300 مليون متر مكعب مقسومة على السكان، والتي لا تضيف سوى 25 متراً مكعباً سنوياً للفرد قبل احتساب الفاقد المائي).

إن أزمة الأردن لم تكن يوماً في شحّ الموارد بقدر ما هي في حوكمة إدارة الموارد. فمواجهة العطش واجب وطني لا يختلف عليه اثنان، لكن تحويل مشروع الأمن المائي إلى عقد إذعان مالي طويل الأمد، تُرهن فيه أموال الضمان الاجتماعي وتُضخّم فيه الكلف لصالح الوسطاء، يثبت أن الخلل الحقيقي يكمن في غياب الرقابة المسبقة، وتهميش الكفاءات الوطنية، وإدارة مشاريع السيادة بعقلية الصفقات السريعة.