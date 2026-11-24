خبرني - تستعد النجمة نوال الزغبي لاستئناف لقاءاتها الغنائية مع الجمهور الكويتي، عبر أمسية فنية تحتضنها أوبرا الكويت مطلع العام المقبل.

ومن المقرر أن تحيي نوال الزغبي حفلها مساء الجمعة 8 يناير/كانون الثاني 2027، على مسرح قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتحمل الأمسية أهمية خاصة، إذ تمثل عودة الفنانة اللبنانية، المعروفة بلقب «النجمة الذهبية»، إلى مسارح المركز بعد غياب استمر لعدة سنوات، وسط ترقب من محبيها في الكويت.

وعبّرت نوال الزغبي عن حماسها الكبير للقاء جمهورها الكويتي، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» رسالة كشفت فيها عن سعادتها بافتتاح حفلاتها في العام الجديد من خلال هذا الموعد، قائلة: «من أجمل البدايات اللي ممكن بلش فيها عام 2027 حفلة أوبرا الكويت».

وحظي الإعلان بتفاعل لافت من جمهور الفنانة اللبنانية في الكويت وعدد من الدول الخليجية، حيث أعرب متابعوها عن اشتياقهم لحضور الحفل والاستمتاع بأدائها المباشر.

ومن المنتظر أن يتضمن البرنامج الغنائي مجموعة من أشهر أعمال نوال الزغبي التي حققت نجاحاً واسعاً خلال مشوارها الفني، إلى جانب عدد من أغنياتها الحديثة، في أمسية تجمع بين أبرز محطاتها الغنائية وإصداراتها الجديدة.