خبرني - حسمت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (TAS) الجدل بشأن لقب كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما أصدرت قراراً بتأييد استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وإلغاء قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي الذي منح اللقب للمنتخب المغربي.

وأكدت المحكمة تثبيت نتيجة المباراة النهائية بفوز السنغال على المغرب بهدف دون مقابل، لتستعيد السنغال لقبها القاري، وتتوج بطلة لكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها، بعد لقبها الأول عام 2021.

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وجاء القرار بعد نزاع قانوني أعقب المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط يوم 18 كانون الثاني 2026، وشهدت مغادرة لاعبي السنغال أرض الملعب مؤقتاً احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب، قبل عودتهم واستكمال اللقاء الذي حسمه المنتخب السنغالي بهدف في الوقت الإضافي.

وبهذا القرار، أعادت المحكمة الاعتبار للنتيجة التي تحققت داخل الملعب، وأسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ البطولة.