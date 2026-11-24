خبرني - تعقد محكمة أمن الدولة، الأربعاء، جلسة للنطق بالحكم بحق المتهم في قضية الاعتداء الذي أسفر عن استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة أحد مرتبات الأمن العام في العاصمة عمّان.

ويأتي موعد النطق بالحكم عقب استكمال إجراءات المحاكمة والنظر في البينات والأدلة المقدمة في القضية، التي حظيت باهتمام واسع في الشارع الأردني.

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد أحالت المتهم إلى المحكمة المختصة، عقب استكمال التحقيقات والاستماع إلى إفادات الشهود وجمع الأدلة واستجواب المتهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمتين، الأولى القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والثانية، القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح.